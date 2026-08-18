Hommage an die Queen: Prinzessin Eugenie enthüllt Namen ihrer Tochter

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank haben kürzlich nicht nur die Geburt ihres dritten Kindes verkündet, sondern nun auch den Namen ihrer kleinen Prinzessin verraten. Und eines ist sicher: Bei der Namenswahl der britischen Royals wird nichts dem Zufall überlassen.

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Nach zwei Jungs durften sich Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank über ihr erstes kleines Mädchen freuen. Am 3. August 2026 erblickte die Kleine in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon das Licht der Welt. Am 17. August teilte die Nichte von König Charles III. auf Instagram nicht nur erste goldige Schnappschüsse aus dem Babybett, sondern enthüllte endlich auch den Namen: Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

Diese süße Bedeutung steckt hinter dem Namen

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Wie Eugenie verriet, steckt hinter dem Namen ihrer Tochter eine tiefe persönliche Bedeutung: "Sie wurde nach drei Menschen benannt, die wir lieben und bewundern – darunter ihre Urgroßmutter, die wir tief in unseren Herzen tragen." Der Name sei zugleich Teil der englischen und portugiesischen Geschichte, zweier Länder, die das Paar als Heimat betrachtet. Für die Kleine gibt es zu Hause auch schon Unterstützung: Die Söhne Augie und Ernie seien bereits "die besten großen Brüder".

Royales Geheimnis gelüftet

© Getty Images

Hinter jedem einzelnen Namen verbirgt sich ein tiefgründiges Tribute:

Adelaide: Eine liebevolle Hommage an die britische und portugiesische Geschichte – ein schönes Detail, da die Familie Lissabon ihre zweite Heimat nennt. Der Name erinnert an Queen Adelaide (die Ehefrau von König William IV.) sowie an Maria Adelaide von Portugal.



Elizabeth: Mit diesem traditionellen Zweitnamen ehrt Eugenie offensichtlich ihre geliebte Großmutter, die unvergessene Queen Elizabeth II., die sie nach eigenen Worten "tief in ihren Herzen" tragen.



Annina: Hierbei handelt es sich um eine sehr private familiäre Verbindung der Eheleute. Royal-Experten wissen: "Annina" ist eine süße italienische Verniedlichung von "Anne", was als Hommage an Eugenies Tante, Prinzessin Anne, interpretiert werden kann.

Auch bei den großen Brüdern steckt Geschichte im Namen

Genau wie bei Nesthäkchen Adelaide bewiesen Eugenie und Jack auch bei ihren beiden Söhnen ein wunderbares Händchen für emotionale Namensgebungen:

August Philip Hawke (geboren im Februar 2021)

"August" ist eine Hommage an Prinz Albert (den geliebten Ehemann von Queen Victoria, der mit vollem Namen Franz August Carl Albert Emanuel hieß). "Philip" ist ein rührendes Tribute an Eugenies Großvater, den 2021 verstorbenen Prinz Philip. Und "Hawke" stammt aus dem historischen Stammbaum der Brooksbank-Familie.

Ernest George Ronnie (geboren im Mai 2023)

Der mittlere Sprössling ist ebenfalls nach echten Herzensmenschen benannt. "Ernest" geht auf seinen Ur-Ur-Urgroßvater König George V. zurück, dessen zweiter Vorname Ernest lautete. Der Name "George" ehrt Jacks Vater, der 2021 verstarb. "Ronnie" wiederum erinnert an Eugenies Großvater mütterlicherseits, den früheren Royal-Polomanager Ronald Ferguson (Vater von Sarah "Fergie" Ferguson).