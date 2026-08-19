Jeanette Biedermann: Baby kann jeden Tag kommen – mit 46 wird sie erstmals Mutter

Jeanette Biedermann meldet sich kurz vor der Geburt mit einem persönlichen Babybauchfoto bei ihren Fans. Neben dem bereits vorbereiteten Stubenwagen verrät die Sängerin, dass ihr erstes Kind nun jederzeit zur Welt kommen könnte.

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Jeanette Biedermann (46) befindet sich im Baby-Endspurt. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin hochschwanger und ganz natürlich neben dem bereits vorbereiteten Stubenwagen. Viel dürfte bis zur Geburt ihres ersten Kindes nicht mehr fehlen: "Endspurt, ihr Lieben! Jetzt kann es jeden Tag so weit sein", schreibt sie zu den neuen Aufnahmen.

Gleichzeitig gibt Biedermann Entwarnung und versichert, dass es sowohl ihr als auch dem ungeborenen Baby gut gehe. Hinter ihr liege eine intensive und aufregende Zeit voller Liebe und Veränderung. Nun warten die 46-Jährige und ihr Partner Sebastian gespannt darauf, ihr Kind endlich kennenzulernen. Einen genauen Geburtstermin nennt sie nicht.

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Mit 46 Jahren wird Jeanette Biedermann erstmals Mutter

Für Jeanette Biedermann beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Die frühere GZSZ-Darstellerin wird mit 46 Jahren zum ersten Mal Mutter. Dass sie schwanger ist, hatte sie erst im März öffentlich bestätigt – nachdem bereits zuvor über einen sichtbaren Babybauch spekuliert worden war.

Auf Instagram veröffentlichte sie damals ein Foto in einem roten Kleid und erklärte, die Schwangerschaft sei eine große Überraschung gewesen. Die freudige Nachricht habe sie rund um Weihnachten erreicht. Ihren Kinderwunsch wollte Biedermann nach eigenen Angaben nie erzwingen. Sie habe darauf vertraut, dass es passieren werde, wenn es für sie bestimmt sei.

Dass sie nun tatsächlich ein Baby erwartet, bezeichnete die Sängerin als kleines Wunder. Nach einigen turbulenten Jahren beginne für sie ein neues Leben, schrieb sie bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft.

© Getty Images

Partner Sebastian begleitet sie durch die Schwangerschaft

Über den Vater ihres Kindes ist nur wenig bekannt. Sebastian ist Unternehmer und hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Biedermann sprach zuletzt dennoch ungewöhnlich offen über ihre Beziehung und erklärte, dass sich für sie heute alles richtig anfühle: der Mann, der Zeitpunkt und ihre aktuelle Lebenssituation.

Sebastian begleite sie zu den Ultraschallterminen und erlebe die Entwicklung des Babys intensiv mit. Auch für ihn ist es allerdings nicht das erste Kind: Er hat bereits einen zehnjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Jeanette Biedermann schwärmte in einem BUNTE-Interview davon, wie gut sie sich mit dem Jungen verstehe. Für sie sei er ein großes Geschenk – und ihr Baby bekomme dadurch einen liebevollen großen Bruder. Die Sängerin startet somit nicht nur in ihre neue Rolle als Mutter, sondern zugleich in ein gemeinsames Patchwork-Familienleben.

Nach turbulenten Jahren beginnt ein neues Kapitel

Anfang 2025 war die Trennung von Jeanette Biedermann und ihrem langjährigen Ehemann Jörg Weißelberg bekannt geworden. Die beiden waren seit 2005 ein Paar und hatten 2012 geheiratet. Trotz des privaten Umbruchs blieben sie einander auch beruflich verbunden.

Mit Sebastian fand Biedermann anschließend ein neues Liebesglück. Nun steht die Geburt ihres ersten Kindes unmittelbar bevor. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet und welchen Namen das Baby tragen soll, behält die werdende Mutter bislang für sich.

Für ihre Fans dürfte deshalb vor allem eine Frage spannend bleiben: Wann meldet sich Jeanette Biedermann mit den ersten Baby-News? Nach ihrem jüngsten Update könnte es jedenfalls schon sehr bald so weit sein.