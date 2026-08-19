Celine Dion spricht über den Kampf gegen ihre Krankheit: "Es ist nicht schön"

Die weltberühmte Sängerin Celine Dion gibt in einem neuen, tiefgründigen Interview mit "Harper's Bazaar" seltene Einblicke in ihren harten Alltag mit dem Stiff-Person-Syndrom. Trotz der schweren Diagnose zeigt sich der Weltstar entschlossener denn je, bald auf die Bühne zurückzukehren.

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Seit der Bekanntgabe ihrer schweren Erkrankung, dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, ist es um die Ausnahmekünstlerin Celine Dion ruhiger geworden. Doch im Hintergrund arbeitet die Musik-Ikone unermüdlich an ihrer Genesung. "Ich habe zwei Möglichkeiten: Entweder ich trainiere wie eine Athletin und arbeite extrem hart, oder ich schalte ab und es ist vorbei", erklärt die Sängerin im Gespräch mit dem US-Magazin. "Ich habe mich entschieden, mit meinem ganzen Körper und meiner Seele zu kämpfen."

Die seltene neurologische Erkrankung verursacht unkontrollierbare Muskelkrämpfe und macht es ihr physisch extrem schwer, wie gewohnt aufzutreten. Dennoch betont sie, dass Aufgeben für sie niemals eine Option sein wird. Ihre Fans auf der ganzen Welt geben ihr die nötige Kraft, diesen schweren Weg Schritt für Schritt weiterzugehen.

Céline Dion wurde im August 2022 mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. © GC Images

Schwere Diagnose und unbändiger Wille

Um eine Rückkehr in das Rampenlicht zu ermöglichen, absolviert die Künstlerin ein rigides medizinisches und physisches Programm. Ihr Tagesablauf ist streng getaktet und erfordert ein Höchstmaß an Disziplin. "Es ist ein täglicher Kampf, der viel Geduld erfordert", offenbart Dion über ihre Routine.

Ihr straffes Programm zeigt erste Erfolge, doch der Weg zurück ist lang und erfordert Geduld. Die Sängerin macht kein Geheimnis daraus, dass es extrem harte Tage gibt, an denen der Körper nicht so mitspielt, wie sie es gerne hätte.

Magischer Moment bei den Olympischen Spielen

Ein erster Meilenstein auf ihrem Weg zurück ins Rampenlicht war der Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Von der Spitze des Eiffelturms aus sang sie die Hymne an die Liebe und berührte damit Millionen Menschen weltweit. Es war ihr erster Live-Auftritt seit Jahren und ein Beweis für ihre unbändige Willenskraft.

Dieser Auftritt hat ihr selbst gezeigt, dass eine Rückkehr auf die ganz große Bühne möglich ist. Es war nicht nur ein emotionaler Triumph für sie selbst, sondern auch ein starkes Signal an alle Menschen, die ebenfalls mit schweren gesundheitlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen haben.

Sensationelles Comeback im Herbst geplant

Nun, da sie im Herbst endlich wieder auftreten kann, fühlt es sich für sie an, als ob ihr Leben – wie ein verloren gegangener Gegenstand – wieder zu ihr zurückgekehrt wäre. Die frohe Botschaft verkündete sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag im März und bezeichnete sie als das schönste Geburtstagsgeschenk an sich selbst: "Heuer bekomme ich das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Ich bekomme die Chance, euch zu sehen und für euch aufzutreten." Sie fügte hinzu, dass sie sich stark, aufgeregt und ein wenig nervös, aber absolut bereit für die Rückkehr fühle.

Der Ansturm auf die Karten war gigantisch. Die Tickets verkauften sich in Rekordzeit so schnell, dass bereits zusätzliche Termine für eine dreiwöchige Konzertreihe im Mai 2027 in den Verkauf gingen. "Es ist schon so lange her, ich möchte ihnen etwas bieten, um zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe", so die Sängerin voller Vorfreude über ihre Fans.