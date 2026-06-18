Influencerin Lisa-Marie Schiffner im Babyglück

Nach einer schweren Zeit darf Lisa-Marie Schiffner wieder voller Hoffnung nach vorne blicken: Die Influencerin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Nico ein Baby.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Freudige Nachrichten von Lisa-Marie Schiffner: Die 25-jährige Influencerin, die mit rund 1,2 Millionen Instagram-Followern zu den größten Social-Media-Stars Österreichs zählt, ist erneut schwanger. Am Mittwoch, dem 17. Juni, teilte sie ihr Babyglück mit ihrer Community – und sorgte damit für viele emotionale Reaktionen.

Auf Instagram veröffentlichte Lisa-Marie eine Reihe stimmungsvoller Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Freund Nico auf einem Feld zeigen. In einem weißen Kleid ist ihr Babybauch bereits deutlich zu sehen. Besonders rührend: Auf den Fotos hält die werdende Mama Ultraschallbilder in die Kamera, während Nico liebevoll ihren Bauch küsst.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Our biggest news to date! Unser Regenbogenbaby hat sich auf den Weg gemacht", schreibt Lisa-Marie zu dem Beitrag und setzt dazu ein Regenbogen- und ein Herz-Emoji.

Lisa-Marie spricht von ihrem "Regenbogenbaby"

Der Begriff "Regenbogenbaby" steht für ein Kind, das nach einem Verlust erwartet wird oder zur Welt kommt. Für Lisa-Marie und Nico ist die Schwangerschaft daher mit ganz besonders vielen Emotionen verbunden.

"Die ersten Monate haben wir ganz bewusst nur für uns genutzt, um Hoffnung, Zuversicht und Vorfreude Raum zu geben und Schritt für Schritt ins Vertrauen zu finden", schreibt die Influencerin offen. Diese Zeit habe Höhen und Tiefen gehabt, doch "all das Schöne daran" überwiege in jeder Hinsicht.

Nun möchten Lisa-Marie und Nico ihre Fans an diesem neuen Kapitel teilhaben lassen. "Umso mehr freuen wir uns jetzt, diese wundervolle Nachricht endlich mit euch zu teilen, euch mitzunehmen und euch von den letzten Monaten zu erzählen", so die 25-Jährige weiter. Abschließend schreibt sie: "Und jetzt wächst unser Wunder erstmal fleißig weiter."

Lisa-Marie Schiffner © Getty Images

Nach schwerem Verlust: Große Freude bei Lisa-Marie und Nico

Dass Lisa-Marie ihre Schwangerschaft nun öffentlich macht, ist vor dem Hintergrund der vergangenen Monate besonders bewegend. Im Oktober 2025 hatte sie ihre Community mit sehr traurigen Nachrichten berührt: Damals erzählte sie offen, dass sie und Nico ein Baby erwartet hatten, es jedoch in der 14. Schwangerschaftswoche verloren.

"Drei Monate wunderschöne Schwangerschaft, Vorfreude auf unseren neuen Lebensabschnitt als Eltern. Unser großer Wunsch, eine Familie zu werden, schien in Erfüllung gegangen zu sein. Und dann kam von einem Tag auf den anderen alles anders", schrieb sie damals zu emotionalen Bildern ihres Babybauchs und Ultraschallaufnahmen.

Umso größer ist nun die Freude über die neue Schwangerschaft. Unter dem aktuellen Instagram-Post sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans, Freunden und Wegbegleitern. Viele zeigen sich tief berührt von Lisa-Maries Offenheit – und freuen sich mit dem Paar über dieses ganz besondere Babyglück.