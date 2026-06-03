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Rolfs Vater gibt Gas

Star-Influencer mit neuer Serie und Sommerhit

© Rolfs Vater
Star-Influencer Rolfs Vater geht neue Wege! Der Instagram-Liebling präsentiert im Juni seine neue Serie UND seinen neuen Sommerhit!
OE24 auf Google bevorzugen

Während andere die Fußball-WM in den USA genießen, gibt Influencer Rolfs Vater Vollgas. Mit einem großen Event im Lugner-Kino wird der Pilotfilm für die neue Serie präsentiert.

"Das Preview-Screening markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts. Neben der Präsentation des Pilotfilms soll die Veranstaltung wertvolles Feedback von Publikum und Branchenvertretern ermöglichen und die Grundlage für die nächsten Schritte in Richtung Serienentwicklung und Vermarktung schaffen", erklärt der Influencer-Star gegenüber oe24.

Zahlreiche Stars dabei

Da dürfen auch die Instagram-Kollegen nicht fehlen: We are Wien Oida, Nicolina Galla, Zauberer Nicolaus Fortelni, Tobitainment und Jabanero sowie die gesamte Rolf´s Vater Familie inklusive der Mathe-Nachhilfelehrerin Aline Arabella und Fitnesslehrerin Julia Horwitz tanzen in der Lugner City an.

Schulklassen gesucht

Für die neue Hit-Serie gibt es zugleich auch einen Aufruf: "Wir suchen für ein bis zwei Drehtage eine reale Schulklasse sowie ein Klassenzimmer, das wir für ausgewählte Szenen in unserer Serie als Drehort nutzen dürfen. Die Produktion ist als humorvolle Mockumentary angelegt und arbeitet bewusst mit authentischen, alltäglichen Situationen im Schulumfeld."

Als Belohnung für die Schulklassen gibt's gratis Schauspiel-, Musik und Film-Workshops für die Kids. Bei Interesse kann man sich hier anmelden: rolfsvater.dieserie@gmail.com

Neuer Sommerhit kommt

Damit nicht genug! Denn am 21. Juni erscheint dann noch der neue Sommerhit "Pink Maserati" auf Spotify – der Juni hat es also nicht nur fußballtechnisch in sich!

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