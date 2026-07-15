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Ganz die Mama!

Hype um Harper! Beckham-Spross wird zur Mini-Posh

© Gareth Cattermole/Getty Images
Wie die Mutter, so die Tochter! Harper Beckham unterstützte Spanien beim WM-Halbfinale – doch statt ausgelassenem Jubel lieferte die 15-Jährige vor allem eines: den berühmten Posh-Spice-Blick ihrer Mama Victoria.
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Bei diesem Familienauftritt mussten Fans gleich zweimal hinsehen: Auf der Tribüne des WM-Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich saß plötzlich eine kleine Ausgabe von Victoria Beckham. Tochter Harper, die erst vergangene Woche ihren 15. Geburtstag feierte, beherrscht den legendären Posh-Spice-Pout offenbar schon genauso perfekt wie ihre berühmte Mutter.

Harper wird zur Mini-Posh

Während Spanien im Stadion von Dallas einen 2:0-Sieg feierte, beobachtete Harper das Geschehen mit gewohnt ernster Miene. Kein breites Lächeln, keine überschwängliche Jubelpose – stattdessen gespitzte Lippen und ein cooler Blick, der direkt aus der Spice-Girls-Ära stammen könnte.

Damit sah Harper ihrer Mama Victoria zum Verwechseln ähnlich. Die Designerin ist schließlich seit Jahrzehnten für ihre zurückhaltende Mimik auf Fotos bekannt. Nun scheint auch ihre jüngste Tochter das perfekte "Ich freue mich innerlich"-Gesicht zu beherrschen.

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Familien-Support im Spanien-Look

Auch modisch wurde der Stadionbesuch zur Familienangelegenheit. Harper trug eine rot-gelbe Retro-Fußballjacke der spanischen Nationalmannschaft. Das Stück stammt von "Intra", dem Sportmode-Label ihres älteren Bruders Romeo Beckham.

Neben Harper nahmen Romeo, Bruder Cruz sowie dessen Freundin Jackie Apostel in der VIP-Loge Platz. Die Beckham-Familie drückte an diesem Abend Spanien die Daumen – obwohl Papa David während seiner Karriere sowohl für Real Madrid als auch für Paris Saint-Germain auf dem Platz stand.

Die Verbindung zu Spanien dürfte bei den Beckhams jedoch besonders tief sitzen: David spielte mehrere Jahre für Real Madrid, während die gesamte Familie lange Zeit in der spanischen Hauptstadt lebte.

Posh-Pout liegt in der Familie

Spätestens nach Harpers jüngstem Auftritt steht fest: Der berühmte Beckham-Blick wird offenbar vererbt. Während ihre Brüder längst mit Musik, Mode und Modeljobs Schlagzeilen machen, entwickelt sich nun auch Harper immer mehr zum Star der berühmten Familie.

Mama Posh dürfte mächtig stolz sein – natürlich nur innerlich.

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