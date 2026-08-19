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GZSZ-Star Ülker sagt Hochzeit ab - DAS ist der Grund

SR
von
GZSZ-Schauspieler Timur Ülker und seine Langzeitpartnerin Caroline Steinhof haben ihre für den kommenden Herbst geplante Hochzeit abgesagt.
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Nachdem der 37-jährige Schauspieler die Absage am Montagabend auf Instagram verkündete, stellte das Paar klar, dass hinter dem Schritt keine Beziehungskrise steckt.

Belastende Zeit

In den vergangenen Monaten sei für das Paar schlichtweg zu viel Belastung zusammengekommen. Neben dem stressigen Familienalltag mit zwei Kindern forderten ein zeit- und kostenintensiver Hausbau sowie die beruflichen Projekte beider Partner extreme Kräfte. Caroline Steinhof gründet derzeit einen Fahrdienst für Kinder mit Behinderung, während der Schauspieler neben den GZSZ-Dreharbeiten im Mai eine Not-Operation an der Leiste verkraften musste.

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Das Fass lief schließlich über

Die Entscheidung gegen die Feier reifte über mehrere Wochen im Stillen, da beide Angst hatten, den anderen zu enttäuschen. Die ausschlaggebenden Punkte für die Absage waren:

  • Fehlende Erholung und das Gefühl, den eigenen Hochzeitstag nur abzuarbeiten.
  • Die vergebliche Suche nach einem passenden Hochzeitsplaner für die Organisation.
  • Die Nachricht, dass das Hochzeitskleid nicht rechtzeitig fertig werden würde.

Kein Beziehungsende nach 13 Jahren

Als die Absage schließlich ausgesprochen wurde, wich der Druck einer großen Erleichterung. Das Paar, das seit 13 Jahren gemeinsam durchs Leben geht und sich im Herbst 2024 auf den Malediven verlobte, betonte ausdrücklich, dass die Beziehung nicht zur Debatte stehe. Sie hätten lediglich eine Veranstaltung abgesagt, um sich am eigenen Hochzeitstag nicht völlig erschöpft gegenüberzustehen. Ihr gemeinsamer Weg geht wie gewohnt weiter.

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