oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Schlager-Aufreger

Andrea Berg watscht Florian Silbereisen ab

Phillip Platzer
von
Mann in Tracht mit Maßkrug feiert im Festzelt auf dem Oktoberfest in München.
© IMAGO/Spöttel Picture
Bei "Inas Nacht" äußerte sich Andrea Berg offen über die Attraktivität von Männern in der Schlagerbranche und sprach dabei direkt über Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella.
OE24 auf Google bevorzugen

Sängerin Andrea Berg nahm in der Sendung "Inas Nacht" kein Blatt vor den Mund. Als Moderatorin Ina Müller sie danach fragte, welcher Mann aus der Schlagerwelt besonders attraktiv sei, antwortete die 60-Jährige mit einer klaren Haltung.

Auch interessant

Unwetter-Schock: Wassermassen reißen Autos mit

"Es ist vorbei!" Wiener SPÖ für Babler-Rückzug

Nächster Israel-Eklat: PK abgebrochen

Kein Mann nach ihrem Geschmack

Auf die Frage nach einem schönen Mann in der Branche entgegnete Berg zunächst trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Angesprochen auf ihren Kollegen Florian Silbereisen wurde sie konkreter. Er falle nicht in ihr Beuteschema. Zudem erklärte sie, er sei zu klein für sie.

Klarstellung nach Reaktion im Publikum

Die Reaktion im Publikum ließ nach dieser Äußerung nicht lange auf sich warten. Daraufhin stellte Andrea Berg klar: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Nach dem anschließenden Gelächter schob sie direkt hinterher: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema."

Lobende Worte für Giovanni Zarrella

Für einen anderen Schlagerstar hatte die Sängerin hingegen deutlich mehr übrig. Über Giovanni Zarrella sagte sie: "Der ist hübsch, stimmt."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bus kracht in Tankwagen: 57 Tote

Unbekannter schoss auf Klagenfurter Linienbus

Kiewel-Beben: ZDF fällt Entscheidung!

Hans Sigl: Peinliches Hoppala im Podcast

Bushido schlief nach Trennung im Ferrari

Pflegen Sie Ihre Haut jetzt winterfit

Kaulitz-Zwillinge: Suff-Eklat bei ARD!

Sex-Attacke: 10-Jährige angeblich begrapscht

26.000 Euro Verkehrsstrafen angesammelt - U-Boot flüchtete vor Polizei

Andrea Berg watscht Florian Silbereisen ab