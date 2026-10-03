Schlager-Aufreger
Andrea Berg watscht Florian Silbereisen ab
Sängerin Andrea Berg nahm in der Sendung "Inas Nacht" kein Blatt vor den Mund. Als Moderatorin Ina Müller sie danach fragte, welcher Mann aus der Schlagerwelt besonders attraktiv sei, antwortete die 60-Jährige mit einer klaren Haltung.
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Kein Mann nach ihrem Geschmack
Auf die Frage nach einem schönen Mann in der Branche entgegnete Berg zunächst trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Angesprochen auf ihren Kollegen Florian Silbereisen wurde sie konkreter. Er falle nicht in ihr Beuteschema. Zudem erklärte sie, er sei zu klein für sie.
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Klarstellung nach Reaktion im Publikum
Die Reaktion im Publikum ließ nach dieser Äußerung nicht lange auf sich warten. Daraufhin stellte Andrea Berg klar: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Nach dem anschließenden Gelächter schob sie direkt hinterher: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema."
Lobende Worte für Giovanni Zarrella
Für einen anderen Schlagerstar hatte die Sängerin hingegen deutlich mehr übrig. Über Giovanni Zarrella sagte sie: "Der ist hübsch, stimmt."
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