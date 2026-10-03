Andrea Berg watscht Florian Silbereisen ab

Bei "Inas Nacht" äußerte sich Andrea Berg offen über die Attraktivität von Männern in der Schlagerbranche und sprach dabei direkt über Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella.

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Sängerin Andrea Berg nahm in der Sendung "Inas Nacht" kein Blatt vor den Mund. Als Moderatorin Ina Müller sie danach fragte, welcher Mann aus der Schlagerwelt besonders attraktiv sei, antwortete die 60-Jährige mit einer klaren Haltung.

Kein Mann nach ihrem Geschmack

Auf die Frage nach einem schönen Mann in der Branche entgegnete Berg zunächst trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Angesprochen auf ihren Kollegen Florian Silbereisen wurde sie konkreter. Er falle nicht in ihr Beuteschema. Zudem erklärte sie, er sei zu klein für sie.

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Klarstellung nach Reaktion im Publikum

Die Reaktion im Publikum ließ nach dieser Äußerung nicht lange auf sich warten. Daraufhin stellte Andrea Berg klar: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Nach dem anschließenden Gelächter schob sie direkt hinterher: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema."

Lobende Worte für Giovanni Zarrella

Für einen anderen Schlagerstar hatte die Sängerin hingegen deutlich mehr übrig. Über Giovanni Zarrella sagte sie: "Der ist hübsch, stimmt."