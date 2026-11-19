Heißes Gerücht vor dem Dschungelcamp 2027: Für die anstehende Jubiläumsstaffel soll RTL angeblich eine besondere Neuerung planen.

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Während der Kölner Privatsender RTL die offizielle Besetzung für das Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" weiterhin unter Verschluss hält, sorgt ein neues Gerücht in den sozialen Medien für Gesprächsstoff.

Neues Konzept für Show

Die Reality-TV-Creatorin Kiki, auf Instagram als "kikioderkarsten" bekannt, will aus verlässlicher Quelle von einem noch nie dagewesenen Konzept für den Einzug erfahren haben.

Jimi Blue wird als möglicher Kandidat gehandelt © Getty Images

Spekulationen über reinen Frauen-Cast

"Der neue Dschungelcamp-Cast soll nur voller Frauen sein!", berichtete die Creatorin ihrer Community. Sie führte weiter aus: "Also die erste Woche sollen wirklich nur Frauen einziehen, vielleicht ziehen noch ein, zwei Männer ein, um das aufzumischen, aber es werden nur Frauen, weil es eine Jubiläumsstaffel ist und RTL jetzt ein bisschen einen Image-Wechsel haben möchte und deswegen werden erstmal nur Frauen einziehen." Zu ihrer Informationsquelle betonte sie: "Bis jetzt hat meine Quelle mich nie angelogen, alles, was ich euch bis jetzt gesagt habe, ist genau so aufgetreten und vorgekommen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Details zur Jubiläumsstaffel

Für die anstehende 20. Ausgabe des Reality-Klassikers zeichnen sich bereits mehrere Besonderheiten ab:

Rekordlänge geplant: Der Sender bestätigte bereits vor längerer Zeit, dass die Jubiläumsausgabe die längste Staffel der Show-Geschichte werden soll.

Selbstnominierte Kandidaten: Namen wie Claudia Obert oder Jimi Blue Ochsenknecht machten bereits die Runde, blieben bislang aber unbestätigt.

Neues Einzugs-Konzept: Die Beschränkung auf weibliche Teilnehmerinnen in der Startphase wäre ein Novum in der Historie der Sendung.

Noch kein offizieller Starttermin

Seitens RTL liegen bislang keine Bestätigungen zu den personellen Spekulationen vor. Ein konkreter Starttermin für das Dschungelcamp 2027 wurde vom Sender bisher ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.