Neue brisante Meldung aus dem Iran-Krieg: Zwei Supertanker sollen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus auf Seeminen gefahren und explodiert sein. An Bord sollen sich mehr als vier Millionen Barrel Rohöl befunden haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die iranischen Revolutionsgarden machten die Schiffe für die Durchfahrt durch eine angeblich gesperrte Route verantwortlich. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim hätten die Tanker versucht, mit Unterstützung amerikanischer Kampfjets und unter Überwachung von Drohnen die Meerenge zu passieren. Die Explosionen seien durch Seeminen ausgelöst worden.

Angaben bisher nicht unabhängig bestätigt

Auf X kursieren allerdings Videos, die im Zusammenhang mit den gemeldeten Explosionen stehen sollen. Ob sie tatsächlich die beiden Supertanker zeigen, ist derzeit nicht bestätigt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Es ist nicht der erste derartige Vorfall: In den vergangenen Tagen und Wochen meldete der Iran wiederholt Explosionen und mögliche Minentreffer auf Schiffen in der Region.

Wichtige Route für den weltweiten Ölhandel

Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtswegen der Welt. Normalerweise wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls durch die Meerenge transportiert. Seit Beginn des Krieges Ende Februar ist der Schiffsverkehr massiv beeinträchtigt. Die Öllieferungen durch die Meerenge sind zuletzt auf etwa die Hälfte des Vorkriegsniveaus gesunken.

Die USA versuchen mit militärischer Unterstützung, den Schiffsverkehr wieder in Gang zu bringen. Gleichzeitig verschärfte Washington zuletzt die Maßnahmen gegen den iranischen Ölhandel. Die Lage in der Region bleibt damit angespannt.