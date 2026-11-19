Donald Trump und Wladimir Putin sind in Shenzhen erstmals seit über einem Jahr persönlich zusammengekommen.

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In der südchinesischen Stadt Shenzhen kam es zum ersten persönlichen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump (80) und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) seit mehr als einem Jahr. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich beide zur Begrüßung die Hände reichten, wobei Putin lächelte. Rund 40 Minuten dauerten die bilateralen Gespräche, die inzwischen beendet sind. Über konkrete Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump schütteln sich bei einem Treffen am Rande des APEC-Gipfels die Hände. © APA/AFP/POOL/VYACHESLAV PROKOFYE

Flapsiger Spruch zur Begrüßung

Noch vor dem offiziellen Start des Zweiergesprächs fiel Trump mit einer lockeren Bemerkung auf – etwas, das bei ihm auf Gipfeln und hochrangigen Treffen immer wieder vorkommt. Als er den Raum betrat und Putin dort bereits anwesend war, zeigte der US-Präsident auf den Kremlchef und fragte: "Wer ist das?" Trump lachte daraufhin selbst über seinen Spruch und schob hinterher: "Er ist mein Freund." Zudem erklärte er, aus der Zusammenkunft könnten ein paar "wunderbare Dinge" entstehen.

Video zum Thema "Das ist mein Freund" – Trump scherzt mit Putin © oe24

Fokus auf den Ukraine-Krieg

Inhaltlich sollte es bei dem Gespräch vor allem um den Ukraine-Krieg gehen, wie der Kreml im Vorfeld mitgeteilt hatte. Trump verfolgt das Ziel, ein Ende des Krieges zu erreichen. Im Anschluss an das Zweiertreffen standen für den US-Präsidenten noch bilaterale Gespräche mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping auf dem Programm. Danach wollten Trump, Putin und Xi zu ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt zusammenkommen, um die Beratungen zu dritt fortzusetzen.

Hintergrund zum Wirtschaftsforum APEC

Die Treffen finden im Umfeld der "APEC", der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, statt. Dieses Wirtschaftsforum wurde 1989 gegründet und zählt heute 21 Mitgliedsstaaten – darunter auch die USA, China, Russland, Japan, Südkorea, Australien und Kanada. Im Rahmen der APEC beraten die Länder vorrangig über Handel, Investitionen sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum.