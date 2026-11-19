Beim APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen kommt es zu einer besonderen Begegnung: Wladimir Putin steht erstmals seit neun Jahren wieder gemeinsam mit Donald Trump und Xi Jinping auf der Bühne.

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China. Erstmals seit neun Jahren stand Kreml-Chef Wladimir Putin (74) wieder gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump (80) und Chinas Staatschef Xi Jinping (73) für das offizielle Familienfoto auf der Bühne. Auf roten Stufen vor einer blauen Wand mit goldener Schrift posierte Gastgeber Xi (mit rotem Schal) in der Mitte, flankiert von Trump in Blau und Putin mit blauem Schal – ebenfalls mit dabei waren Kanadas Premier Mark Carney, Australiens Regierungschef Anthony Albanese und Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi.

Wladimir Putin und Donald Trump geben sich beim APEC-Gipfel 2026 in Shenzhen die Hand. © APA/AFP/POOL/SERGEI BOBYLYOV

So wichtig ist das Gipfel-Foto für Putin

Für Moskau, das seit dem Überfall auf die Ukraine 2022 unter westlichen Sanktionen und internationaler Isolation leidet, ist allein dieser gemeinsame Auftritt im Kreis der Weltmächte ein wichtiges Signal. Durch die Bilder aus Shenzhen zeigt sich Putin wieder als Teil einer Runde, in der zentrale weltpolitische Themen besprochen werden – ganz ohne einen Vertrag oder eine gemeinsame Erklärung.

Gruppenfoto von APEC-Staatschefs: Xi mit rotem Schal, daneben Trump in Blau und Putin ebenfalls mit blauem Schal. © Getty Images

Scherze beim Treffen im Hinterzimmer

Gegen 5.30 Uhr MEZ folgte ein bilaterales Gespräch von Trump und Putin im Beisein der Außenminister Marco Rubio und Sergei Lawrow. Nachdem Trump seinen russischen Amtskollegen kurz warten ließ, begrüßte er ihn gut gelaunt mit den Worten: "Wer ist das? Das ist mein Freund. Schön, Sie zu sehen." Bevor die Presse den Raum verließ, kündigte der US-Präsident zudem ein weiteres Treffen für später an und versprach, diese Unterredung werde "bestimmt großartig".

Ukraine und Atomwaffen als Themen

Während Trump laut Angaben vorab zunächst über Atomwaffen und erst danach über die Ukraine sprechen wollte, bestätigte Putins Berater Juri Uschakow (79) den Ukraine-Krieg als Gesprächsthema. Die Unterredung findet am selben Tag wie ein historischer Dreiergipfel mit Xi Jinping statt, dessen konkrete Ergebnisse noch völlig offen sind.

Hintergründe zur Wirtschaftsgemeinschaft APEC

Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) wurde im Jahr 1989 gegründet. Heute gehören ihr 21 Mitgliedsstaaten an, darunter die USA, China, Russland, Japan, Südkorea, Australien und Kanada. Im Rahmen des Wirtschaftsforums beraten die Länder vor allem über Handel, Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum.