USA ziehen drei Flugzeugträger vor dem Iran zusammen

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz im Nahen Osten deutlich. Während eine Einigung mit dem Iran nicht in Sicht ist, verschärft Präsident Donald Trump seinen Ton und schickt weitere Kriegsschiffe.

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Mit der Ankunft der "USS Theodore Roosevelt" im Arabischen Meer befinden sich ab Montag voraussichtlich drei US-Flugzeugträger samt Begleitschiffen – neben der "USS George H. W. Bush" und der "USS George Washington" – in unmittelbarer Nähe zum Iran. Eine derartige Truppenkonzentration gab es zuletzt zu Beginn des Irankrieges am 28. Februar 2026.

Trump droht Teheran offen

Gleichzeitig verschärft Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegenüber Teheran, während er unter wachsendem Druck steht, erneut anzugreifen. Obwohl er den Krieg kürzlich als militärisch "faktisch beendet" und den Iran als militärisch "enthauptet" bezeichnete, betonte er, die USA seien weiterhin "bereit und schussbereit". Einen Deal mit Teheran lehnt Trump mittlerweile ab, da die Vereinigten Staaten laut dem US-Präsidenten bereits über "Hunderte Milliarden Dollar" an iranischen Geldern sowie die Kontrolle über die Straße von Hormuz verfügten.

Vizepräsident JD Vance entmachtet

Passend zu diesem Konfrontationskurs hat Trump seinem Vizepräsidenten JD Vance die Zuständigkeit in der Iran-Frage entzogen. Vance hatte die Militärschläge intern kritisiert und den Krieg für die Niederlage der Republikaner bei den Midterm-Wahlen verantwortlich gemacht, weshalb er ursprünglich mit den Iran-Verhandlungen betraut worden war. Künftig soll er sich ausschließlich auf den Kampf gegen Korruption und Kriminalität konzentrieren, um einem möglichen Wiederaufflammen des Konflikts nicht im Weg zu stehen.

US-Minister an sicheren Orten

Parallel dazu reagieren die Sicherheitsbehörden auf eine akute Bedrohungslage: Aufgrund israelischer Geheimdienstinformationen über geplante iranische Anschläge – möglicherweise mithilfe sprengstoffbeladener Drohnen – brachte der Secret Service mehrere Kabinettsmitglieder, darunter Außenminister Marco Rubio (55) und Kriegsminister Pete Hegseth (46), an geschützte Orte. Auch Trump selbst reduzierte seine öffentlichen Auftritte stark; laut Regierungsvertretern war genau diese Anschlagsgefahr ein Hauptgrund für seinen jüngsten Kurswechsel bei den Verhandlungen.