Drohender Iran-Anschlag: Trump-Minister in Sicherheit gebracht

Die US-Regierung stuft die Gefahr eines Anschlags durch den Iran aktuell extrem hoch ein. Mehrere Kabinettsmitglieder wurden deshalb an speziell gesicherte Aufenthaltsorte gebracht.

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Zu den betroffenen Politikern zählen auch Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung "Israel Hayom" soll US-Präsident Donald Trump seine öffentlichen Auftritte aufgrund der Bedrohungslage stark eingeschränkt haben.

Geheimdienste warnen vor sprengstoffbeladenen Drohnen

Damit rückt eine Einigung zwischen den USA und dem Iran – selbst eine vorläufige – in immer weitere Ferne. Ein Grund dafür sind laut "Israel Hayom" Geheimdienstinformationen, die der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad der amerikanischen CIA übermittelt haben soll. Demnach plant der Iran, Trump sowie hochrangige Regierungsmitglieder ins Visier zu nehmen.

Zwar waren den Amerikanern iranische Drohungen gegen das Leben führender Regierungsvertreter bereits bekannt, doch die neuen Informationen aus Israel deuten nun offenbar auf konkrete, aktuelle Bedrohungen hin. Dazu gehört auch das Szenario von Angriffen mit sprengstoffbeladenen Drohnen – eine Methode, gegen die klassischer Personenschutz kaum etwas ausrichten kann. Hochrangige israelische und amerikanische Vertreter erklärten gegenüber der Zeitung, diese Drohungen seien einer der Hauptgründe für Trumps jüngsten Kurswechsel bei den Verhandlungen mit Teheran. Als Reaktion darauf reduzierten die als gefährdet eingestuften Regierungsvertreter ihre Auftritte bei Veranstaltungen im Freien deutlich. Bei Trumps Terminen werden zudem die Schutzmaßnahmen verschärft, unter anderem durch spezielle Abwehrsysteme gegen Drohnen.

Mehrere Regierungsmitglieder mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen und wurden in militärisch geschützte Gebäude verlegt. Finanzminister Scott Bessent bestätigte die Iran-Gefahr in Interviews mit dem TV-Sender CNBC. Er wurde aus seinem Wohnhaus im Washingtoner Stadtteil Georgetown auf einen gesicherten Militärstützpunkt gebracht. Bessent zeichnet für die Sanktionen gegen den Iran verantwortlich und gilt als treibende Kraft hinter der Wirtschaftskampagne, die dem iranischen Regime schweren Schaden zugefügt hat.

Gegenüber CNBC erklärte Bessent: "Ich werde mich von den Morddrohungen, die sie gegen mich ausgesprochen haben, nicht einschüchtern lassen". Zugleich bestätigte er dort, dass der Umzug auf Anweisung des Secret Service erfolgt sei, und fügte hinzu: "Auch die anderen Kabinettsmitglieder werden sich nicht einschüchtern lassen".

Notfall-Hubschrauber über Washington gesichtet

Neben Bessent wurden auch Außenminister Rubio, der als entschiedener Gegner einer Einigung mit dem Iran gilt, sowie Kriegsminister Hegseth in gesicherten Unterkünften auf einem Militärstützpunkt untergebracht. Am Samstag berichteten Journalisten aus Washington zudem, dass die 1. Hubschrauberstaffel der US-Luftwaffe über der Hauptstadt gesichtet wurde. Die eingesetzten Maschinen vom Typ UH-1N dienen unter anderem für Notfall-Evakuierungen hochrangiger Regierungsvertreter.