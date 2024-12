Kunstmeile Krems lockt 2025 mit 23 Ausstellungen

Die Kunstmeile Krems mit ihren fünf zentralen Museen bietet im kommenden Jahr 23 neue Ausstellungen. Ein thematischer Schwerpunkt ist Natur und Kunst. Die Kunsthalle Krems feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

Die Landesgalerie Niederösterreich beleuchtet in "Flower Power. Eine Kulturgeschichte der Pflanzen" Bedeutung und Einfluss von Nutz-und Zierpflanzen auf das Leben der Menschen. Vertreten sind Künstlerinnen und Künstler wie Carl Spitzweg, Ferdinand Georg Waldmüller, Maria Lassnig oder Renate Bertlmann.

Manfred Deix, Alles Gute zur Vermählung, 2007 © Manfred Deix/Landessammlung NÖ ×

Bruno Haberzettl, Rechtzeitig zu Beginn der Jagdsaison hiermit die Bitte an Waffenfreunde und Jägerschaft, sich doch anderen Freizeitvergnügen zuzuwenden!, 1999 © Bruno Haberzettl/Landessammlung NÖ ×

Humorvoll, kritisch und inspirierend erforscht das Karikaturmuseum Krems in "Sehnsucht Wald. Geschichten und Karikatur", welche Faszination der Wald auf den Menschen ausübt. Zeichnungen von Bruno Haberzettl, Manfred Deix, Erich Sokol, Ironimus, Sarah Morrissette u. a. nehmen das Verhältnis zwischen Mensch und Natur aufs Korn oder zeigen auf, wie der Wald durch menschliches Handeln bedroht ist. Im museumkrems spürt Alexandra Kontriner in "metamorph" mit künstlerischen Mitteln ökologischen Veränderungsprozessen in ihrer Lebensumgebung nach. Im Mittelpunkt steht das dreiteilige Werk "Der Wald".

30 Jahre Kunsthalle Krems

Mit der Eröffnung der Kunsthalle Krems im März 1995 wurde der Aussendung zufolge "der Grundstein für die Kunstmeile Krems als das Kompetenzzentrum für bildende Kunst in Niederösterreich gelegt". Der 30er werde mit der Eröffnung der Ausstellung "Susan Rothenberg" gewürdigt. Die US-amerikanische Malerin zählt zu den Pionierinnen des figurativen Neoexpressionismus. "Als einziges europäisches Ausstellungshaus" widme man der bereits verstorbenen Künstlerin anlässlich ihres 80. Geburtstags eine monografische Schau, wird betont.

Im Zusammenspiel mit der Kunsthalle beleuchtet das Forum Frohner mit zwei Ausstellungen Adolf Frohners Position im Kontext der neoexpressiven Tendenzen der 1980er-und 1990er-Jahre in Österreich. "Wild painting. Frohner und der Neoexpressionismus" stellt die malerische Position der 1980er in Dialog mit der aufstrebenden Generation der "Neuen Wilden". Die Herbstausstellung "Frohner expressiv!" konzentriert sich auf sein Spätwerk. Ab November sind in der Kunsthalle die aktuellsten Bilder von Joe Bradley zu sehen. Der New Yorker Künstler wird im kommenden Jahr 50.

Hommage an Christa Hauer zum 100. Geburtstag

Anlässlich des 100. Geburtstags der bedeutenden österreichischen Künstlerin Christa Hauer (1925-2013) präsentiert die Landesgalerie Niederösterreich eine umfassende Ausstellung. Der Fokus liegt auf ihrem Wirken als Galeristin und Aktivistin. Karikaturist Michael Pammesberger wird 60. Das Karikaturmuseum Krems widmet dem scharfsinnigen Beobachter und Kommentator des politischen Geschehens daher die umfassende Ausstellung "Planet Pammesberger".

Christa Hauer, Ohne Titel, 1964

© Christa Hauer / Bildrecht, Wien 2024 ×

Dort zieht 2025 auch der Kinderbuchheld Grüffelo ein. Die Ausstellung "Grüffelo & Co. Geschichten von Julia Donaldson und Axel Scheffler" zeigt mit etwa 70 originalen Illustrationen, Skizzen und vorbereitenden Arbeiten das Entstehen der Fantasiewelten des Erfolgsduos.

Die Landesgalerie unterstreicht mit einem Welterbe-Schwerpunkt die Bedeutung der Wachau als UNESCO-Weltkulturerbe anlässlich des 25-jährigen Bestehens. Kunstwerke und Objekte erweitern die Ausstellung "Unterwegs. Reise in die Sammlung".