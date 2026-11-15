Niger drängt Tausende Menschen aus dem Land

In der nigrischen Grenzregion Diffa spitzt sich eine dramatische Krise zu. Die Militärregierung hat Tausende Mahamid-Araber angewiesen, das Land bis Ende des Jahres zu verlassen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Tausende Familien im Südosten von Niger tickt die Uhr. Bis zum 31. Dezember 2026 sollen die sogenannten Mahamid-Araber das westafrikanische Land verlassen.

Der Vorwurf: Unterstützung für Boko Haram

Diese nicht sesshaften Araber, die seit Jahrzehnten im Südosten von Niger leben, sind von den örtlichen Behörden zum Verlassen des Landes bis zum Jahresende angewiesen worden. Die Mahamid-Araber müssten "bis zum 31. Dezember 2026 in ihre Heimat zurückkehren", sagte ein hochrangiger Beamter aus der Region Diffa heute.

Mahamid-Araber müssen das Land verlassen. © AFP

Die Militärregierung in Niger wirft den Mahamid-Arabern vor, die in der Region aktive Terrororganisation Boko Haram mit Waffen und logistisch zu unterstützen.

Schließung von Schulen und Brunnen

Ein Gemeindebeamter bestätigte zudem eine im Oktober von den Behörden angeordnete Schließung von Schulen und Entfernung von Trinkwasserbrunnen. Diese seien vom Staat errichtet und ausschließlich den Mahamid-Arabern zugutegekommen, zum Nachteil der einheimischen Bevölkerung.

Der Beamte sagte zudem, den Mahamid-Arabern würden keine Dokumente mehr ausgestellt, bei Kontrollen würden diese beschlagnahmt werden.