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Explosion auf Weihnachtsmarkt: zwei Menschen in Lebensgefahr

TF
von
Großes Feuer mit Flammen nach einer Explosion in Anhée, Bäume im Vordergrund.
© Screenshot
Ein schweres Unglück hat den beliebten Weihnachtsmarkt an der Abtei von Maredsous in Belgien erschüttert. Nach der Explosion einer Gasflasche standen mehrere Hütten in Flammen – fünf Menschen wurden verletzt.
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Bei einem Brand auf einem Weihnachtsmarkt im belgischen Anhée sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei der fünf Verletzten wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht, wie der Bürgermeister von Anhée, Pierre Rondiat, der belgischen Nachrichtenagentur Belga sagte.

Gasflasche löste Feuer aus

Demnach war eine Gasflasche explodiert und hatte das Feuer ausgelöst, durch das zwei Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt zerstört wurden und zwei weitere beschädigt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittle zur genauen Ursache.

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Der Weihnachtsmarkt von Maredsous ist in der Region bekannt. Er wurde am Freitag eröffnet und findet an sechs Wochenenden mit mehr als 60 Ständen an der Abtei von Maredsous südlich von Belgiens Hauptstadt Brüssel statt. Die Abtei teilte mit, der Markt bleibe am Sonntag wegen des Feuers geschlossen.

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