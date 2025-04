SCHÄXPIR Theaterfestival für junges Publikum von 1 bis 16 Jahre wird immer größer

Das Festival findet 2025 erstmals an elf Tagen statt. So steht Schulen genügend Zeit zur Verfügung, die Vorstellungen zu besuchen und dank der Pfingstfeiertage kommen auch Familien in den Genuss, das SCHÄXPIR-Treiben in Linz auszukosten.

Linz. SCHÄXPIR, das biennal veranstaltete Theaterfestival für junges Publikum, geht in die 13. Runde und findet von 3. bis 14. Juni in ganz Linz statt. Diesmal unter dem Motto "Was bleibt".

„SCHÄXPIR ist ein Fixpunkt im oberösterreichischen Kulturkalender, es ist eine echte Bereicherung der Theaterlandschaft. Das Festival genießt sowohl beim heimischen Publikum

als auch in der internationalen Theaterszene große Beliebtheit und Bekanntheit“, sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Erstmals an elf Tagen ermöglicht es SCHÄXPIR die Arbeit von Theatermacherinnen und Theatermachern aus der ganzen Welt zu erleben. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Theatervermittlung gelegt. Um so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich die Chance zu geben, das Festival zu besuchen, sind alle Vorstellungen zu leistbaren Ticket-Preisen erhältlich", ergänzt Kulturdirektorin Margot Nazzal. © Land OÖ × 25 Produktionen Stücke ab 1 Jahr gesellen sich zu Formaten und Produktionen für bis zu 16-Jährige. Erstmals ist die Tribüne Linz als Spielstätte Teil des Festivals:

Im Solo-Stück "Ausnahmezustand" werden die Grenzen zwischen Klimaaktivismus und Radikalisierung thematisiert. Schauspielerin Nora Jacobs lässt im Central an der Landstraße die Geschichte der Amazonen mit Lego-Figuren entstehen. Es ist eine beeindruckende One-Woman-Show, der keine Erwachsenen beiwohnen dürfen, da es ein Stück für Kinder ist. Bei "Wo ist Wald?" im Theater Phönix ist eine Gebärdendolmetscherin Teil des Stückes und zwar nicht nur als Übersetzerin, sie spielt auch mit. "Wie viele Bäume machen einen Wald?" lautet einer der Denkanstöße. After-Theater-Partytime Die mittlerweile legendäre musikalische Nachtschiene kuratiert von Moritz Pisk beinhaltet 2025 zwei Club- und Dancefloor-Abende in der Stadtwerkstatt und auf dem Salonschiff Fräulein Florentine, wo am 14. Juni der Festivalabschluss gefeiert wird. Zusätzlich gibt es dieses Jahr ein performatives Open-Air-Konzert im Schlossparktheater Linz.