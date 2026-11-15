Estland schließt alle Grenzübergänge zu Russland

Ein vereitelter Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik hat harte Folgen: Estland macht den russischen Geheimdienst verantwortlich und zieht an der Grenze nun drastische Konsequenzen.

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Ab 1. Dezember schließt Estland sämtliche Grenzübergänge zu Russland. Grund dafür ist ein versuchter Anschlag auf das estnische Verteidigungsunternehmen "Threod Systems", den Sicherheitskräfte vereiteln konnten. Der estnische Premierminister Kristen Michal machte am Sonntag den russischen Militärgeheimdienst GRU für die Tat verantwortlich.

Acht Verdächtige rasch gefasst

Wie das estnische Verteidigungsministerium bekannt gab, konnten Einsatzkräfte acht Verdächtige schnell festnehmen. Laut Michal verhinderten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen sowie die "rasche Reaktion der Ordnungskräfte" größere Schäden an der Anlage, in der Aufklärungs- und Angriffsdrohnen gebaut werden. Der Regierungschef verurteilte den Vorfall "im Rahmen des umfassenderen hybriden Krieges, den Russland gegen Europa führt, mit dem Ziel, die Unterstützung für die Ukraine und den Druck auf Russland zu verringern."

Warnung vor russischen Jobangeboten

Zuvor hatte bereits der estnische Inlandsgeheimdienst KAPO Details zum Ablauf veröffentlicht. Demnach versuchten Täter am Samstag um 3.06 Uhr, auf das Gelände des Herstellers vorzudringen. "Ziel war es, eine Explosion auszulösen und das Gebäude in Brand zu setzen. Wir haben die Verdächtigen schnell festgenommen. Wir raten dringend davon ab, solche Jobangebote aus Russland auch nur in Erwägung zu ziehen. Die Konsequenzen sind schwerwiegend!" teilte KAPO mit.

Bereits zweiter Vorfall im Land

Es handelt sich nicht um den ersten Angriff dieser Art in dem baltischen Staat. Schon im August war das in Tallinn ansässige Rüstungsunternehmen "Milrem Robotics" Ziel eines Brandanschlags geworden – auch damals schrieb die Regierung die Tat russischen Geheimdiensten zu. Ebenso wie Lettland und Litauen gehört Estland zu den Unterstützern der Ukraine und hat seine Verteidigungsausgaben seit Beginn des Krieges spürbar gesteigert.