Forderungen in Abu Dhabi: Was Putin von der Nato verlangt

Bei den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs verlangt Russland laut einem Bericht der "New York Times" den militärischen Rückzug der Nato auf den Stand von 1997.

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Während die USA laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine im Gegenzug für Gebietsabtretungen an Russland ins Spiel bringen, gehen Moskaus Forderungen deutlich weiter: Zu Beginn der Gespräche in Abu Dhabi am 10. November soll Russland ein Positionspapier vorgelegt haben, das den Abzug aller Nato-Truppen und -Stützpunkte aus Osteuropa auf das Niveau von 1997 fordert.

Laut der "New York Times", der das Dokument nach eigenen Angaben aus Verhandlungskreisen zugespielt und von einer weiteren Quelle bestätigt wurde, bekräftigte auch Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dieses Ziel.

Rückzug aus großen Teilen Osteuropas

Konkret müsste, den russischen Forderungen zufolge, die Nato ihre Truppen aus allen Staaten abziehen, die dem Bündnis erst nach 1997 beigetreten sind:

Beitritt 1999: Polen, Tschechien und Ungarn

Beitritt 2004: Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Rumänien und Bulgarien

Damit wäre die gesamte Nato-Ostflanke militärisch ungeschützt.

Streit um finnischen Nato-Beitritt

Zuvor hatte die "Bild" über einen inoffiziellen Vorstoß aus russischen Verhandlungskreisen berichtet, wonach auch Finnland seinen Nato-Beitritt von 2023 rückgängig machen solle.

Während Finnlands Verteidigungsminister dies als "ungeheuerlich" zurückwies, dementierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax, dass eine solche Forderung erhoben worden sei.