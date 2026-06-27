Wien, Graz, Wels: Hier herrscht rote (!) Hitzewarnung

Österreich schwitzt am Samstag bei extremer Hitzebelastung. Die GeoSphere Austria hat für weite Teile des Landes die höchste rote Warnstufe ausgerufen, da Temperaturen von bis zu 40 Grad drohen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Samstag bringt der Sommer in Österreich eine extreme Hitzewelle mit sich. Östlich von Salzburg scheint von früh bis spät die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel, während im Westen im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken aufziehen, die im Nachmittagsverlauf einzelne, punktuell kräftige Wärmegewitter bringen können. Die Frühtemperaturen bewegten sich bereits zwischen 17 und 27 Grad, im Laufe des Tages steigen die Tageshöchsttemperaturen auf extreme 33 bis 40 Grad. Damit rückt sogar der österreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 in greifbare Nähe.

© Getty

Höchste Warnstufe in Regionen

Die rote Hitzewarnung und damit die höchste Stufe gilt aktuell für den gesamten Nordosten und Norden Österreichs, von Linz bis Eisenstadt. Besonders betroffen sind zudem die großen Ballungsräume und Städte wie Wien, Graz, Wels, Klagenfurt und Villach. In diesen rot markierten Gebieten ist mit einer extremen und anhaltenden Belastung für den Körper zu rechnen. Die niedrigste Warnstufe im gesamten Bundesgebiet ist derzeit Orange.

Ein wesentlicher Faktor für die rote Warnstufe ist neben den extremen Tageswerten auch die fehlende nächtliche Abkühlung, da die voraussichtlichen Temperaturminima in den Ballungsräumen bei tropischen 24 bis 27 Grad liegen.

Gefahren und Verhaltenstipps

Die enorme Hitze bedeutet eine schwere Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Die Experten der GeoSphere Austria empfehlen dringend, direktes Sonnenlicht sowie verbaute und versiegelte Plätze ohne Schatten zu meiden. Die heißeste Tageszeit zwischen 12 und 16 Uhr sollte idealerweise nicht im Freien verbracht werden. Zudem wird geraten, ausreichend und regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen – mindestens 2 bis 3 Liter Wasser, ungesüßten Tee oder gespritzte Fruchtsäfte sind Pflicht. Körperliche Aktivitäten und große Anstrengungen sollten komplett in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Wohnräume gilt es tagsüber abzudunkeln und nur nachts oder frühmorgens zu lüften. Zudem sollte auf leichte Nahrung gesetzt und gänzlich auf Alkohol verzichtet werden. Ein besonderes Augenmerk ist auf Kinder, ältere Mitmenschen und chronisch Kranke zu legen.

Gewitter bringen Abkühlung

Am Sonntag kündigt sich von Westen her eine Kaltfront an, die bereits in der Nacht auf Sonntag erste Schauer und teils kräftige Gewitter bringt. Dadurch kühlt es im Westen deutlich ab, während es im Rest von Österreich vorerst noch überwiegend sonnig und sehr heiß bleibt, bevor im Tagesverlauf auch dort heftige Schauer, Gewitter und stürmische West- bis Nordwestwindböen drohen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen von West nach Ost schlussendlich 22 bis 38 Grad. Am Montag wird die rote Hitzewarnung für sämtliche Landesteile mit Ausnahme des Nordostens auf die Stufe Orange zurückgesetzt.