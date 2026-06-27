Unglaublich! Neuer Hitze-Rekord in Österreich

Das wohl heißeste Juni-Wochenende seit Messbeginn sorgt in Österreich für extreme Temperaturen. Bereits in der Nacht fielen reihenweise Rekorde, am Nachmittag wurde der historische Höchstwert geknackt.

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Das wohl heißeste Juni-Wochenende seit Messbeginn hat einen schweißtreibenden Start hingelegt. Denn bereits in der Nacht auf Samstag wurden in mehreren Regionen neue Hitzerekorde aufgestellt. Am Samstagnachmittag wurde dann der bisherige Juni-Rekord von 38,6 Grad pulverisiert. Hoch und immer höher kletterte im Laufe des Samstags die Thermometermarke. Der alte Juni-Hitzerekord wurde quasi "eingeäschert" – am Nachmittag um 15:00 Uhr wurde in Bad Deutsch-Altenburg ein Wert von 38,7 Grad gemessen.

So heiß ist es im Rest von Österreich:

Bad Deutsch-Altenburg: 38,7°C

Wien - Innere Stadt: 38,3°C

Stammersdorf: 38,2°C

Wien - Hohe Warte: 38,0°C

Bad Goisern: 38,0°C

Bad Vöslau: 38,0°C

Mistelbach: 37,9°C

Eisenstadt: 37,8°C

Laa an der Thaya: 37,7°C

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Tropische Nächte im Land

Auch an acht weiteren Stationen wurden neue Rekorde für die wärmste Juni-Nacht verzeichnet: Bernstein (Burgenland) mit 22,8 Grad, Brenner (Tirol) 17,1 Grad, Mönichkirchen (Niederösterreich) mit 21,1 Grad, Obergurgl (Tirol) mit 13,9 Grad, Nauders (Tirol) mit 16,5 Grad, Jauerling (Niederösterreich) mit 22,7 Grad, Rudolfshütte (Salzburg) mit 13 Grad und Preitenegg (Kärnten) mit 18,1 Grad. Schon in der Nacht auf Freitag habe es einen neuen Rekord gegeben. In den Leiser Bergen gab es mit 25,2 Grad einen neuen Rekord für die wärmste Juni-Nacht an dieser Station (Messbeginn 1948) und auch für ganz Niederösterreich.

Absoluter Allzeit-Nachtrekord wackelt

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Weit entfernt ist der absolute Rekord für Österreich nicht mehr. Denn dieser liegt bei 26,9 Grad, gemessen als Tiefstwert in der Wiener Innenstadt am 23. Juli 2015. Dieser noch immer gültige Rekord könnte in den kommenden Nächten geknackt werden. Wie weit die Temperaturen im Land noch steigen, bleibt abzuwarten.