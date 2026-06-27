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Betrugsversuch

Polizei warnt: Bei dieser Telefonnummer sofort auflegen

Smartphone-Bildschirm zeigt Warnung vor einem potenziellen Betrugsanruf mit österreichischer Nummer.
© APA/HANS KLAUS TECHT
In Windischgarsten (OÖ) werden die Bürger immer häufiger von falschen Polizisten angerufen. Nun warnt die Polizei vor diesen Betrugsversuchen.
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Seit Donnerstag steigen bei der Polizeiinspektion Windischgarsten die Meldungen über dubiose Anrufe. Bisher haben sich acht Personen gemeldet. Sie alle wurden von sogenannten "falschen Polizisten" angerufen.

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Die Täter benutzten die deutsche Telefonnummer +49 4558 48219 und sagten den Opfern, dass in ihrer Nähe ein Einbruch stattfand. Wie die "OÖ Nachrichten" berichten, soll der Anrufer angegeben haben, einer der Einbrecher sei schon geschnappt worden. Zwei weitere befänden sich noch auf freiem Fuß und hätten auf die Wertgegenstände der Opfer abgesehen. Zusätzlich wollten sie wissen, ob sich Pflegepersonal oder Handwerker im Haus aufhalten.

"Beenden Sie derartige Gespräche sofort"

Nun warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche. Ihr Rat: "Beenden Sie derartige Gespräche sofort und geben Sie keinesfalls Auskunft über Vermögenswerte oder persönliche Verhältnisse!" Wenn Sie einen derartigen Anruf bekommen, sollten Sie sofort dies der Polizei melden.

Die Betrüger hatten in Oberösterreich bisher keinen Erfolg, so die Polizei.

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