Rennradfahrer (18) donnert bei Abfahrt gegen Fels: tot

Bei einem tragischen Unfall Montagnachmittag im Tiroler Unterland kam ein 18-jähriger Rennradfahrer ums Leben.

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Tirol. Gegen 16.20 Uhr war ein 18-jähriger Deutscher aus Aachen mit seinem BH-Rennrad auf der Brandenberger Straße L4 im Gemeindegebiet von Kramsach von Brandenberg kommend in Richtung Kramsach gefahren. Dabei verlor er auf der stark abschüssigen Straße die Kontrolle über das Bike, geriet in einer Kurve trotz verzweifelter und vielleicht überhasteter Bremsversuche auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen die dort befindliche Felswand.

Leider war dem jungen Deutschen nicht mehr zu helfen. © ZOOM.TIROL

Nach dem Aufprall gegen die Felswand kam der 18-Jährige auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer schwer verletzt vorgefunden. Der Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Verunfallte jedoch noch an der Unfallstelle.