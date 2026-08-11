Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Drama in Tirol

Rennradfahrer (18) donnert bei Abfahrt gegen Fels: tot

Rennrad lehnt an einer Felswand, Polizeiauto steht auf Straße mit Kurve in Kramsach.
© ZOOM.Tirol
Bei einem tragischen Unfall Montagnachmittag im Tiroler Unterland kam ein 18-jähriger Rennradfahrer ums Leben.
OE24 auf Google bevorzugen

Tirol. Gegen 16.20 Uhr war ein 18-jähriger Deutscher aus Aachen mit seinem BH-Rennrad auf der Brandenberger Straße L4 im Gemeindegebiet von Kramsach von Brandenberg kommend in Richtung Kramsach gefahren. Dabei verlor er auf der stark abschüssigen Straße die Kontrolle über das Bike, geriet in einer Kurve trotz verzweifelter und vielleicht überhasteter Bremsversuche auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen die dort befindliche Felswand.

Auch interessant

Explosionsgefahr: Einbrecher ließen Gas ausströmen

Mord-Alarm um toten Syrer (26) in Wien!

Feuerteufelin (48) endlich das Handwerk gelegt

Unfallstelle mit Rettungsfahrzeugen, Sanitätern und einem am Straßenrand liegenden Fahrrad.
Leider war dem jungen Deutschen nicht mehr zu helfen. © ZOOM.TIROL

Nach dem Aufprall gegen die Felswand kam der 18-Jährige auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer schwer verletzt vorgefunden. Der Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Verunfallte jedoch noch an der Unfallstelle.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rennradfahrer (18) donnert bei Abfahrt gegen Fels: tot

Einkaufshelfer stahlen Gehbehindertem 9.000 Euro

Gastherme demontiert: Explosionsgefahr in Wien

Lehrer soll auf Dorffest 15-Jährige vergewaltigt haben

Mord-Alarm um toten Syrer (26) in Wien!

Seglerin starb, weil Motorbootfahrer aufs Handy schaute

Feuerteufelin (48) endlich das Handwerk gelegt

"Mäcci-Baby" Emily bekommt  Mega-Geschenk

Rückruf ausgeweitet: Diese zwei beliebten NÖM-Joghurts sind betroffen

Freisprüche für 4 Katzenquäler:Gericht ermittelt gegen Hasspostings