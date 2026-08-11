Drama in Tirol
Rennradfahrer (18) donnert bei Abfahrt gegen Fels: tot
Tirol. Gegen 16.20 Uhr war ein 18-jähriger Deutscher aus Aachen mit seinem BH-Rennrad auf der Brandenberger Straße L4 im Gemeindegebiet von Kramsach von Brandenberg kommend in Richtung Kramsach gefahren. Dabei verlor er auf der stark abschüssigen Straße die Kontrolle über das Bike, geriet in einer Kurve trotz verzweifelter und vielleicht überhasteter Bremsversuche auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen die dort befindliche Felswand.
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Nach dem Aufprall gegen die Felswand kam der 18-Jährige auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer schwer verletzt vorgefunden. Der Zeuge leistete Erste Hilfe und setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Verunfallte jedoch noch an der Unfallstelle.
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