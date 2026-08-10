Schwer verletzt
15-Jährige von Polizei-Motorrad gerammt
Wien. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten von einem weißen Motorrad erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Polizist war im Rahmen eines Einsatzes mit seinem Motorrad mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der Laaer-Berg-Straße im Konvoi mit einem Kollegen stadtauswärts unterwegs gewesen, als die Jugendliche die Fahrbahn betrat, um diese zu überqueren. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin - die möglicherweise von Handy oder Kopfhörern abgelenkt gewesen war - zu Boden geschleudert.
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Die 15-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem Brüche, hieß es von der Polizei. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
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