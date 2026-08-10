15-Jährige von Polizei-Motorrad gerammt

Das Mädchen wollte die Fahrbahn überqueren und übersah zwei hintereinander zu einem Einsatz fahrende Polizei-Motorräder.

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Wien. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten von einem weißen Motorrad erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ein Polizist war im Rahmen eines Einsatzes mit seinem Motorrad mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der Laaer-Berg-Straße im Konvoi mit einem Kollegen stadtauswärts unterwegs gewesen, als die Jugendliche die Fahrbahn betrat, um diese zu überqueren. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin - die möglicherweise von Handy oder Kopfhörern abgelenkt gewesen war - zu Boden geschleudert.

Hier ging das Mädchen über die vierspurig ausgebaute Straße. © google maps

Die 15-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem Brüche, hieß es von der Polizei. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.