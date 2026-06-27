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Hitzewelle

Karte zeigt: Hier ist in Österreich extrem heiß

Karte zeigt die Bodentemperatur in Österreich am 25. Juni 2026 mit Farbcodierung von blau bis rot.
© APA/PROCESSED BY ESA
Eine neue Karte von ESA zeigt, wo in Österreich die Straßen, Städte und Landstriche zum Hitzespeicher werden.
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In Europa bricht derzeit die Hitzewelle sämtliche Temperaturrekorde. Die ESA hat nun Satelliten-Aufnahmen von Sentinel-3 der Copernicus-Mission veröffentlicht. Diese zeigen nicht nur die aktuell gemessenen Lufttemperaturen an, sondern auch wie stark bestimmte Straßen, Landstriche und ganze Städte aufheizen.

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Die Karte wurde am Donnerstag, den 25. Juni 2026, veröffentlicht und zeigt die Messungen von dem Tag an. Die Landoberflächentemperatur kann deutlich höher als jene von der Lufttemperatur sein. Bei Asphalt verbrennt man sich beim Draufsteigen, obwohl man in der Luft noch gut aushält, so "Futurezone". Dort wird nämlich mehr Hitze gespeichert als in der Umgebungsluft.

Karte zeigt die Bodentemperatur in Österreich am 25. Juni 2026 mit Farbcodierung von blau bis rot.
© APA/PROCESSED BY ESA

Die Karte vom 25. Juni zeigt die gemessenen Landoberflächentemperaturen in Österreich an. Dabei steigte vor allem der Osten Österreichs die Temperaturen in Richtung 40 Grad. In den Gebirgsregionen im Westen und Südwesten blieb es hingegen kühler.

Europa brennt

Aber auch dort sieht man Stellenweise Hitzeinselne. Vor allem in den Städten Innsbruck, Salzburg, Linz, Grau und Klagenfurt sind deutliche Hitzeinseln zu erkennen. Abkühlung findet man somit außerhalb der Städte, wie etwa in den Gebirgsregionen.

Hitzekarte Europas mit hohen Bodentemperaturen am 23. Juni 2026, vor allem in Südwesteuropa.
© ESA

Die ESA hat auch für das restliche Europa eine Hitzekarte veröffentlicht. Diese zeigt die Landoberflächentemperaturen vom 23. Juni.  Besonders hohe Temperaturen wurden in Madrid (48 Grad Celsius), Rom (44 Grad) und jeweils 46 Grad im französischen Poitiers und im spanischen Zaragoza gemessen. Die weißen Stellen auf der Karte sind von Wolken bedeckt und konnten keine Daten liefern.

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