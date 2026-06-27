deutliches Plus
Wegen Hitze: Wiener Berufsrettung verzeichnet viel mehr Einsätze
Die Wiener Berufsrettung hat am Samstag wegen der Hitze bei ihren Rettungseinsätzen ein Plus von etwa 15 Prozent verzeichnet. Die zusätzlichen Einsätze waren für die Einsatzkräfte jedoch gut zu bewältigen. Die Rettung hatte wegen der extremen Wetterprognose personell bereits gut vorgesorgt, sagte ein Sprecher gegenüber der APA.
Gefahr für alle Altersgruppen
Auffallend sei laut den Rettern vor allem, dass die hitzebedingten Notfälle nicht mehr nur ältere Menschen und vulnerable Gruppen betreffen, hieß es am Samstag von offizieller Seite. Das Risiko wird mittlerweile für die gesamte Bevölkerung im städtischen Bereich spürbar größer.
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Wichtige Tipps der Retter
"In der Großstadt Wien müssen auch gesunde Menschen auf die Temperaturen achten", betonte der Sprecher der Berufsrettung im Gespräch mit der APA. Um Kreislaufproblemen oder schweren gesundheitlichen Folgen vorzubeugen, gibt die Rettung klare Empfehlungen ab: Es gilt vor allem, sehr viel zu trinken – allerdings sollte dabei komplett auf den Konsum von Alkohol verzichtet werden.
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