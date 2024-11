CL-Giganten-Duell: Liverpool will gegen Real unbesiegt bleiben

Am Mittwoch (21 Uhr, Sky/DAZN) erwartet Fußball-Fans das Hammer-Champions-League-Duell zwischen Liverpool und Real Madrid.

Es ist das Champions-League-Duell zwischen Tabellenführer und Titelverteidiger. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) bekommt Spitzenreiter Liverpool im Anfield "königlichen" Besuch. Real Madrid will nach der 1:3-Pleite gegen die AC Milan, der bereits zweiten Königsklassen-Niederlage, zum Rückschlag ausholen und schaffen, was in dieser Saison noch keinem CL-Teilnehmer gelungen ist: Liverpool in die Knie zwingen.

Salah: "Die Chemie stimmt"

Die Reds waren als einziges Team des Bewerbs bisher in jeder Partie siegreich gewesen. Zuletzt feierte die Truppe rund um Kapitän Virgil van Dijk einen 4:0-Triumph gegen Deutschlands Meister Bayer Leverkusen. Doch auch auf nationaler Ebene läuft es für Neo-Coach Arne Slot und seine Mannschaft reibungslos. So darf Liverpool auch in der Premier-League-Tabelle von der Spitze aus auf die Konkurrenz herabblicken. Titelverteidiger Manchester City ließ man inzwischen mit einem Acht-Punkte-Rückstand hinter sich.

"Die Chemie zwischen der gesamten Mannschaft und dem neuen Trainer stimmt. Hoffentlich siegen wir weiter und gewinnen am Ende etwas", schwärmte Star-Torjäger Mohamed Salah. Allerdings ist der 32-Jährige mit seiner aktuellen Job-Situation unzufrieden: Der Vertrag des ägyptischen Nationalteamspielers läuft im Sommer 2025 aus, ein Verlängerungsangebot gab es von Seiten seines Arbeitgebers jedoch noch nicht. Sehr zum Unmut Salahs. "Es ist fast Dezember und ich habe noch kein Angebot vom Klub erhalten. Ich bin wahrscheinlich mehr draußen als drinnen."

Vini Jr. neuester Zugang im Real-Lazarett

Größere Probleme in der Personalie hat indes Gegner Real, denn die Verletzungssorgen werden immer größer. Zuletzt erhielt Coach Carlo Ancelotti die Hiobsbotschaft, dass ihm sein Superstar Vinicius Jr. für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Der Brasilianer zog sich im Liga-Spiel gegen Leganes (3:0) am Sonntag eine Muskelverletzung im linken Bein zu. Auch die Langzeitausfälle David Alaba, Dani Carvajal und Eder Militao bleiben dem Spielfeld weiterhin fern.

Während Goalie Thibaut Courtois sich wieder aufgerappelt hat, hofft Ancelotti, dass Lucas Vazquez und Aurelien Tchouameni es ihm gleichtun. "Wir werden sehen, ob Lucas und Tchouameni rechtzeitig fit werden. Wenn nicht, müssen wir entscheiden", erklärte der 65-jährige Italiener. Möglicherweise kommt Mittelfeld-Star Federico Valverde erneut eine defensivere Rolle zu.

Auch Sabitzer & Posch haben CL-Auftritte

Während ÖFB-Kapitän Alaba Real weiterhin keine Stütze sein kann, gibt es am Mittwoch andere österreichische Nationalteamspieler, die in der Champions League zum Zug kommen. So sind Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund bei Dinamo Zagreb zu Gast, während Stefan Posch sich mit Bologna gegen Lille durchsetzen muss. Auch zwischen Aston Villa/Juventus, Celtic/Club Brügge, Monaco/Benfica und PSV Eindhoven/Shakhtar Donetsk kommt es zu Aufeinandertreffen (jeweils 21 Uhr, live Sky/DAZN)

Den Anfang macht am CL-Mittwoch allerdings Sturm Graz mit dem Duell mit Girona. Zeitgleich erwartet Roter Stern den VfB Stuttgart in Belgrad. (jeweils 18 Uhr, live Canal+/DAZN)