Ex-Nvidia-Boss rastete aus: "Ich hoffe, du stirbst"

Nach dem Absturz und Rücktritt von Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang (63) berichten Mitarbeiter von unkontrollierten Wutausbrüchen. Demnach soll der frühere Wirtschaftsboss Angestellte vor Kollegen gedemütigt haben.

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Nach außen präsentierte sich Huang stets als lockerer Manager, der sich aus einfachsten Verhältnissen nach oben gearbeitet hatte. Statt im Anzug erschien er häufig in lässiger Lederjacke und Jeans und betonte immer wieder, sein erstes Geld mit Tellerwaschen und Toilettenputzen verdient zu haben. Doch im kalifornischen Santa Clara soll der 63-Jährige ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben: Laut einem Bericht der "New York Post" packen nach seinem Rücktritt am Donnerstag zunehmend mehr Mitarbeiter über sein Verhalten aus.

© APA/AFP/JOSH EDELSON

Schockierende Szenen in Konferenzraum

So soll Huang im Februar den damaligen Vertriebschef Jay Puri vor 30 weiteren Führungskräften in einer Konferenz beleidigt und ihm den Tod gewünscht haben. "Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Leid", soll der Manager ihm entgegengebrüllt haben. Laut Angestellten habe Puri die Demütigungen schweigend über sich ergehen lassen, während unter den Anwesenden extreme Stille und Anspannung herrschten. "Alle waren etwas geschockt", berichtete eine Quelle. Für eine Stellungnahme konnten Journalisten Puri selbst nicht erreichen.

Auch heutige Nachfolgerin öffentlich herabgesetzt

Berichten zufolge putzte Huang seine Mitarbeiter wiederholt herunter. 2025 soll er eine Führungskraft angeschrien haben: "Willst du mich etwa angrinsen? Ich sehe nur tote Gesichter … Raus hier!" Bei einem weiteren Vorfall habe er sogar eine Wasserflasche nach einem Topmanager geworfen.

Selbst seine heutige Nachfolgerin Colette Kress soll Huang öffentlich bloßgestellt haben. Laut "Wall Street Journal" unterbrach er im Sommer eine Präsentation der damaligen Finanzchefin und bezeichnete sie sinngemäß als "Reh im Scheinwerferlicht". Biografie-Autor Stephen Witt schreibt zudem in der "New York Times", der Ex-Nvidia-Boss habe keinen Widerspruch geduldet. Blieb das Gegenüber bei seiner Meinung, "explodierte er (Huang, d. Red.) und schrie einen wegen der eigenen Dummheit an".

Zahlreiche Angestellte fordern dennoch Rückkehr

Seit seinem Rücktritt schweigt Jensen Huang und hat bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Gleichzeitig berichtete "Wired" über einen Beitrag im internen Vorschlagsportal des Unternehmens, der mehr als 1600 Kommentare sammelte. Darin forderten mehrere Beschäftigte eine Rückkehr Huangs – unter den sichtbaren Kommentaren überwogen den Berichten zufolge die unterstützenden Stimmen. Insgesamt beschäftigt Nvidia weltweit 42.000 Mitarbeiter.