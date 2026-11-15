Nach Crash: Hafen von New Orleans reicht Millionenklage ein

Nach der dramatischen Kollision eines 160-Meter-Tankers mit einem Flusskreuzfahrtschiff in New Orleans zieht die Hafenverwaltung vor Gericht – und fordert mindestens eine Million US-Dollar Schadenersatz.

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Die juristische Aufarbeitung des schweren Schiffsunglücks in New Orleans läuft auf Hochtouren. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, hat die zuständige Hafenverwaltung umgehend eine Klage gegen den Betreiber des Tankschiffes "Atlantic Asphalt" eingereicht.

Grober Vorwurf im Klageschreiben

Aus den Gerichtsunterlagen, die unter anderem dem US-Sender CBS vorliegen, geht hervor, dass die Behörde den entstandenen Schaden auf mindestens eine Million US-Dollar (rund 907.000 Euro) beziffert. Dabei handelt es sich jedoch erst um eine vorläufige Summe, da das gesamte Ausmaß der Zerstörung an der Hafeninfrastruktur noch geprüft wird. Der Hafenbetreiber wirft der Gegenseite vor, den Zusammenstoß durch grobe Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit verursacht zu haben, und verlangt die vollständige Übernahme der Kosten.

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Kreuzfahrtschiff versank halb im Fluss

Der Vorfall hatte sich am Freitag ereignet: Der rund 160 Meter lange Tanker rammte das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff, während dieses an der Kaimauer festgemacht war, und drückte es massiv gegen die Befestigung. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Rumpf des Ausflugsschiffes so schwer beschädigt, dass es mit Wasser volllief, zur Seite kippte und schließlich halb im Mississippi versank. Obwohl insgesamt 32 Menschen verletzt wurden, überlebten alle Passagiere das Unglück ohne lebensgefährliche Verletzungen. Der Betreiber des Tankers hat den Behörden inzwischen seine volle Kooperation bei den laufenden Ermittlungen zugesichert.