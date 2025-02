Höhepunkt am Höhepunkt: US-Firma bietet Ballon-Sex an

Liebe kennt keine Grenzen – und nun auch keine Höhenmeter mehr. Ein Unternehmen aus den USA bietet Heißluftballonfahrten der besonderen Art an.

In Temecula (Kalifornien) können Paare nicht nur die atemberaubende Aussicht genießen, sondern sich auch auf eine intime Erfahrung in schwindelerregender Höhe einlassen. Doch lohnt sich der Spaß? Und was sagen bisherige Teilnehmer? Ein Blick in den "Mile High Flight".

Liebe geht durch die Lüfte: Heißluftballon mit "Extras"

Dass gemeinsame Erlebnisse eine Beziehung stärken, ist wissenschaftlich erwiesen. Besonders Aktivitäten mit einem gewissen Adrenalinkick fördern die Bindung – und was könnte aufregender sein als eine heiße Liebesnacht (bzw. Morgenstunde) hoch oben in einem Heißluftballon? Das Unternehmen "Magical Adventure Balloon Rides" in Temecula, zwischen Los Angeles, San Diego und Palm Springs gelegen, wurde bereits mehrfach für seine spektakulären Ballonfahrten ausgezeichnet. Doch eine ganz besondere Option sorgt für Aufsehen: Der "Mile High Flight" – eine Reise, die nicht nur den Ballon steigen lässt.

Der "Mile High Club"

Der sogenannte "Mile High Club" bezeichnet jene exklusiven Mitglieder, die Sex über einer Höhe von einer Meile (1.609 Meter) hatten. Bisher war dieser Akt meist auf beengte Flugzeugtoiletten beschränkt – nicht unbedingt der romantischste Ort. "Magical Adventure Balloon Rides" bietet nun eine stilvollere Alternative: einen privaten Ballonkorb, diskrete Bedingungen und eine unvergleichliche Aussicht. "Es ist ein privater Korb exklusiv für Sie. Das ultimative Flugerlebnis. Wir stellen einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher zur Verfügung [...] und trennen den Part des Piloten von der Passagierkabine durch einen Sichtschutz", beschreibt das Unternehmen sein spezielles Angebot. Das Konzept ist durchdacht: "Außer beim Start und bei der Landung trägt unser Pilot Gehörschutz und konzentriert sich ausschließlich auf das Fliegen des Ballons. Der Ballon steigt auf exakt 5.280 Fuß [rund 1.609 Meter], um die symbolträchtige Marke von einer Meile über der Erde zu erreichen."

Exklusives Erlebnis mit luxuriösen Extras

Zum Angebot gehört nicht nur eine intime Atmosphäre, sondern auch ein Rundum-Verwöhnprogramm:

Champagner oder Mimosa zur Einstimmung

Eine Auswahl an Frühstücksartikeln

Erinnerungsfotos (natürlich nur von der Aussicht!)

Ein persönliches Flugzertifikat als Andenken

Die gesamte Erfahrung dauert etwa drei Stunden, wobei der eigentliche Flug zwischen 60 und 75 Minuten dauert. Wie schnell der "Höhepunkt" erreicht wird, entscheidet jedes Paar für sich.

Liebe in luftiger Höhe hat ihren Preis

Exklusivität hat bekanntlich ihren Preis. Der "Mile High Flight" kostet mindestens 1.400 US-Dollar (ca. 1.357 Euro) für zwei Personen – an Wochenenden oder in der Hochsaison kann der Preis sogar noch steigen. Wer also nicht nur den Himmel sehen, sondern ihn auch fühlen möchte, sollte das nötige Kleingeld bereithalten. Doch die bisherigen Teilnehmer zeigen sich begeistert. Auf der Touristikplattform "Tripadvisor" erzielt das Angebot eine beeindruckende Bewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen – basierend auf über 100 Rezensionen. Offenbar lohnt sich die Investition für jene, die ihrem Liebesleben eine neue, luftige Dimension verleihen möchten.