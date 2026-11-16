Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke und einem Brandanschlag in Estland erklärt Markus Reisner, Oberst des Generalstabs im Österreichischen Bundesheer, wie Europa Russland jetzt unter Druck setzen könnte.

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Über das genaue Ausmaß des jüngsten ukrainischen Angriffs auf die Krim-Brücke sei bislang nur bekannt, dass Russland den Verkehr dort zumindest kurzfristig eingestellt habe. Der Verkehr auf der Brücke wurde am Montagabend nach mehr als 16 Stunden eingeschränkt wieder freigegeben, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Dabei war die Rede von der Nutzung einer von jeweils zwei Fahrbahnen in beide Richtungen.

Schäden an der Krim-Brücke

Laut 3D-Rekonstruktionen dürfte der "Bogen der Straßenspur" getroffen worden sein, russische Quellen berichten von einer nicht verifizierbaren "Neigung um 15 Grad", wie Militärexperte Reisner gegenüber dem deutschen Nachrichtensender und -portal "ntv" sagt.

Ein am 17. Juli 2023 aufgenommenes Bild zeigt ein russisches Kriegsschiff, das nach einem Angriff, zu dem sich ukrainische Streitkräfte bekannten, nahe der Kertsch-Brücke (Krim-Brücke) fährt, die das russische Festland mit der Krim verbindet. © APA/AFP/STRINGER

Da die Brücke bereits durch frühere Attacken (darunter eine Unterwasserexplosion mit mutmaßlich 1.000 Kilogramm TNT im Juni des Vorjahres) für schweren Güterverkehr eingeschränkt ist und Moskau eine neue Eisenbahnlinie baut, sieht Reisner den Schlag vor allem als wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit Kiews im Informationsraum.

“"Darüber hinaus ist die Brücke vor allem auch ein Prestigeobjekt. Würde es den Ukrainern gelingen, sie zu zerstören, hätten sie einen massiven Erfolg im Informationsraum."” Markus Reisner, Oberst des Generalstabs im Österreichischen Bundesheer im Gespräch mit "ntv"

Moskau bedient sich an "Wegwerf-Agenten"

Gleichzeitig sorgt ein dem russischen Geheimdienst GRU zugeschriebener Brandanschlag auf einen Drohnenhersteller in Estland für Aufsehen, bei dem Moskau laut Reisner oft "Wegwerf-Agenten" (etwa Ukrainer oder Letten) einsetzt, um falsche Spuren zu legen. Die Reaktion Tallinns, die letzten drei offenen Grenzübergänge in Narva, Koitula und Lohmar dichtzumachen, wertet der österreichische Militärexperte angesichts des ohnehin stark reduzierten Verkehrs primär als Symbolpolitik.

Oberst Markus Reisner bewertet in verschiedenen Medien immer wieder die Lage im Ukraine-Krieg. © oe24

So kann Europa Putin "empfindlich treffen"

Um Kreml-Chef Wladimir Putin wirklich unter Druck zu setzen, rät Reisner Europa zu einem harten Durchgreifen gegen die russische Schattenflotte, die sanktioniertes Öl transportiert: Ein konsequentes Stoppen, Durchsuchen und Festsetzen dieser Schiffe wäre für den Kreml ein "sehr schmerzhafter Einschnitt".

“"Die Schattenflotte ist genau der Punkt, an dem wir Europäer den russischen Präsidenten Wladimir Putin empfindlich treffen könnten."” Militärexperte Markus Reisner im Interview mit "ntv"

Bisher halten sich die Nato-Staaten jedoch aufgrund eingeschränkter nationaler Rechtsmittel sowie aus Sorge vor bewaffnetem Widerstand zurück, da die Tanker zunehmend von privaten Sicherheitsfirmen wie der Wagner-Gruppe bewacht werden.

Drohungen gegen Wolodymyr Selenskyj

Abschließend ordnet Reisner Meldungen ein, wonach der russische Sicherheitsrat ein Verbot zur Tötung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgehoben haben soll. Die Nachricht sei zwar singulär aufgetaucht und von russischer Seite nicht bestätigt worden, könnte aber vom Kreml gezielt lanciert worden sein, um in den Tagen der Verhandlungen den Druck zu steigern. Reisner betont, man solle diese Drohung absolut ernst nehmen: Die Todesgefahr für Selenskyj habe sich im Verlauf des Krieges erhöht, und sein Schutz verlange einen enormen Aufwand.