Mit Vertretern aus fünf Schlüsselstaaten sowie von EU und Nato will Europa die künftigen Ukraine-Gespräche aktiv mitgestalten. Während der ukrainische Präsident Selenski die Einbindung begrüßt, dämpft der Kreml die Hoffnungen auf eine rasche Einigung.

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Europa will bei künftigen Friedensverhandlungen über den Krieg in der Ukraine nicht länger abseits stehen und bereitet eine gemeinsame Delegation vor. Eine Verhandlungsexpertin warnt jedoch davor, dass eine zu große Gruppe Moskau ideale Hebel bieten könnte, um die europäischen Staaten gezielt gegeneinander auszuspielen.

Acht Delegierte für Europa: Breites Bündnis formiert sich

Um bei künftigen Gesprächen mit den USA und Russland ein gewichtiges Wort mitzureden, setzt Europa auf eine achtköpfige Vertretung. Vorgesehen sind Abordnungen der Atommächte Großbritannien und Frankreich, der wirtschaftsstärksten Nation Deutschland sowie aus Italien und dem östlichen Anrainerstaat Polen, ergänzt durch hochrangige Vertreter der EU-Institutionen und der Nato. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bestätigte bereits über die Plattform X, dass europäische Delegierte an vorbereitenden Konsultationen mit den USA teilgenommen haben.

Aus Moskau kommen derweil ablehnende Signale. Kreml-Berater Juri Uschakow stellte laut der "Moscow Times" klar, dass Russland einer formellen Erweiterung des Verhandlungstischs bisher nicht zugestimmt habe. Uschakow betonte: "Bevor dies vereinbart werden kann, müsste noch einiges geschehen."

Dem hält Finnlands Präsident Alexander Stubb im Gespräch mit der "Financial Times" entgegen, dass der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Telefonat im vergangenen Oktober durchaus gesprächsbereit gegenüber Europa sei. Stubb nannte es unverantwortlich, dass der Dialog mit Russland so lange ausgelagert worden sei, mahnte jedoch zugleich Realismus an: Ohne Putins Zustimmung werde es keinen tragfähigen Deal geben.

Expertin warnt vor Zerfaserung: Drei bis fünf Personen ideal

Die Verhandlungsexpertin und Strategieberaterin Martina Pesic, die an der Universität St. Gallen doziert, bewertet gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick" die personelle Zusammensetzung der europäischen Gruppe grundsätzlich als wohlüberlegt:

Militärische Schlagkraft: Frankreich und Großbritannien bringen als Atommächte das notwendige strategische Gewicht ein.

Frankreich und Großbritannien bringen als Atommächte das notwendige strategische Gewicht ein. Wirtschaftsmacht: Deutschland vertritt die finanzielle Stärke des Kontinents, flankiert von Italien und Polen als direktem Frontstaat.

Deutschland vertritt die finanzielle Stärke des Kontinents, flankiert von Italien und Polen als direktem Frontstaat. Hebel der Institutionen: EU und Nato kontrollieren Sanktionsmaßnahmen, Sicherheitsgarantien und die Mittel für den künftigen Wiederaufbau.

Gleichzeitig sieht Pesic in der Teamgröße von acht Personen ein ernstes Risiko: Am Verhandlungstisch selbst seien drei bis fünf Verhandler ideal. Ohne eine strikte Rollenverteilung – ein Verhandlungsführer, ein Beobachter der gegnerischen Körpersprache, ein Fakten- und Zahlenexperte – biete man dem Gegenüber offene Flanken. Wer ohne klar definierte Rolle am Tisch sitze, werde zur Angriffsfläche und laufe Gefahr, in Widersprüche verwickelt zu werden.

Moskaus Strategie: Sieben Parteien, sieben Telefonnummern

Mit Blick auf die Machtzentren sendet die Delegation unterschiedliche Signale aus. Washington wird verdeutlicht, dass ein Abkommen, welches Europa absichern und finanzieren soll, nicht über die Köpfe des Kontinents hinweg beschlossen werden kann. Kiew wiederum erhält eine klare Rückendeckung. Für den Kreml birgt die europäische Vielfalt jedoch eine Einladung zur Spaltung.

Pesic analysiert: Für Moskau seien die sieben beteiligten Parteien wie "sieben Telefonnummern, also sieben Gelegenheiten, einzeln anzurufen und jedem etwas anderes in Aussicht zu stellen". Das Ausspielen funktioniere über menschliche Emotionen – etwa die Furcht, übergangen zu werden, verletzten Stolz oder scheinbar exklusive Sonderangebote an einzelne Regierungen.

Verschärft wird diese Dynamik durch Machtkämpfe in Brüssel: Laut "NZZ" wurde die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bei der Führungsrolle der Delegation übergangen, da EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls Führungsansprüche geltend machen.

Strategie für den Verhandlungstisch: Wer zahlt, bestimmt mit

Um einer Spaltung durch den Kreml vorzubeugen, formuliert die Verhandlungsexpertin klare Leitlinien für die europäischen Unterhändler:

Keine Alleingänge: Zugeständnisse dürfen ausschließlich im gemeinsamen Konsens erfolgen.

Zugeständnisse dürfen ausschließlich im gemeinsamen Konsens erfolgen. Transparenz: Jeder bilaterale Kontakt mit Moskau oder Washington muss unverzüglich offengelegt werden.

Jeder bilaterale Kontakt mit Moskau oder Washington muss unverzüglich offengelegt werden. Feste Rollen: Jedes Teammitglied benötigt sichtbare Anerkennung, um Frustrationen im eigenen Lager zu vermeiden.

Europa sei keineswegs in einer schwachen Position, stellt Pesic klar. Über eingefrorene russische Staatsvermögen, Sanktionen, künftige Sicherheitsgarantien und enorme Wiederaufbaumittel verfügt der Kontinent über entscheidende Druckmittel. Wer den ersten Textentwurf vorlege, bestimme die Struktur des Abkommens. Pesics Fazit: Da Europa die finanzielle Hauptlast des Wiederaufbaus und der Absicherung tragen werde, müsse es auch den Preis am Tisch federführend mitverhandeln. Entscheidende Weichenstellungen entstünden dabei erfahrungsgemäß nicht im Plenum, sondern in den Verhandlungspausen hinter den Kulissen.