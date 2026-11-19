Langzeitdaten der NASA sorgen in der Raumfahrt für Aufsehen: Messungen des Mars-Rovers Curiosity liefern neue Hinweise darauf, dass auf dem Roten Planeten hauchdünne Filme aus flüssigem Wasser existieren könnten. Eine umfassende Analyse von Gasproben aus über einem Jahrzehnt legt nahe, dass im Mars-Boden dynamische chemische Prozesse ablaufen.

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Seit August 2012 durchquert das Mars Science Laboratory der US-Raumfahrtbehörde NASA das Terrain des Gale-Kraters. Trotz gravierender Verschleißerscheinungen – insbesondere die Räder des Roboterfahrzeugs sind nach den vielen Jahren im Dauereinsatz stark beschädigt – liefert das mitgeführte High-Tech-Labor weiterhin wissenschaftliche Pionierarbeit.

Eine im renommierten Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) publizierte Untersuchung der Forscherin Heather B. Franz und ihres Teams zeichnet nun ein neues Bild der Mars-Umwelt. Im Zentrum der Forschungsarbeit steht das Analysegerät SAM (Sample Analysis at Mars), mit dem der Rover zwischen 2012 und 2025 wiederholt Proben der Mars-Atmosphäre analysiert hat.

Das Geheimnis der Sauerstoff-Isotope

Da die dünne Gashülle des Nachbarplaneten zu rund 95 Prozent aus Kohlendioxid besteht, richteten die Wissenschaftler ihr Augenmerk auf die genaue Isotopenzusammensetzung des Gases. Konkret maßen sie mit dem Laserspektrometer das Verhältnis zweier chemischer Varianten:

Das Verhältnis von schwerem Sauerstoff-18 zu herkömmlichem Sauerstoff-16

Das Verhältnis von Kohlenstoff-13 zu Kohlenstoff-12

Die Auswertung der Messreihen lieferte ein überraschendes Resultat. Während sich zwischen Tag und Nacht kaum nennenswerte Unterschiede zeigten, trat ein deutlicher saisonaler Rhythmus zutage: In den Frühlings- und Sommermonaten reicherten sich messbare Mengen an schwerem Sauerstoff-18 im Kohlendioxid an. Besonders markant fiel dieser Anstieg im südlichen Frühling und Sommer aus – exakt jener Phase, in der der Rote Planet am sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn, dem sogenannten Perihel, steht.

Bisherige Klimamodelle greifen zu kurz

Um den Ursprung dieser saisonalen Anreicherung zu klären, unterzog das Forschungsteam gängige Atmosphärenmodelle einer Überprüfung. Weder das periodische Ausfrieren und Sublimieren von Kohlendioxid an den polaren Eiskappen noch der Abbau von Kohlendioxidmolekülen durch ultraviolette Sonnenstrahlung reichen rechnerisch aus, um das Phänomen zu erklären.

Durch die stetige globale Durchmischung der Luftmassen würden Effekte aus den Polregionen so stark abgeschwächt, dass sie im äquatornahen Gale-Krater messtechnisch kaum erfassbar wären. Folglich muss ein lokaler Vorgang in unmittelbarer Bodennähe für die Messwerte verantwortlich sein.

Wasserfilme im Boden als chemischer Schlüssel

Als schlüssigste Erklärung gilt nun ein chemischer Isotopenaustausch zwischen dem Kohlendioxid der Luft und Wasser. Ein solches Phänomen ist der irdischen Polarforschung wohlbekannt: In Eisbohrkernen der Antarktis vollzieht sich diese Reaktion selbst bei frostigen Temperaturen von bis zu minus 35 Grad Celsius entlang mikroskopisch feiner, flüssigkeitsähnlicher Schichten an den Kristallgrenzen.

Am Mars könnten sich ganz ähnliche Bedingungen einstellen:

Sobald sich der Marsboden in den wärmeren Monaten erwärmt, bilden sich mikroskopisch dünne Wasserfilme oder mineralisch gebundene Feuchtigkeit.

Im Gale-Krater nachgewiesene Salze, sogenannte Perchlorate, fungieren als natürliches Frostschutzmittel und setzen den Gefrierpunkt von Wasser drastisch herab.

Das Forschungsteam um Heather B. Franz mahnt jedoch zur wissenschaftlichen Vorsicht: Da sämtliche Messwerte bislang ausschließlich aus dem Gale-Krater stammen, handelt es sich um eine plausible Ableitung und noch um keinen direkten Sichtnachweis von Wasser. Dennoch verdeutlichen die Ergebnisse, wie aktiv und veränderlich die Umweltbedingungen auf dem Mars bis zum heutigen Tag geblieben sind.