Die Schlagerwelt trauert um Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister. Die langjährige Vertraute von TV-Moderator Florian Silbereisen ist völlig überraschend verstorben.

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Bekannt gegeben wurde der Todesfall von Agenturbesitzer Ludwig Mond auf Instagram. "Der Abschied kommt manchmal plötzlicher als gedacht. Am Freitag sind wir noch die Kostüme für die nächste Show durchgegangen. Jetzt schaust du sie dir von oben an", schrieb der Unternehmer. Als Kostümbildnerin arbeitete die Verstorbene Elke Schleuß-Gillmeister rund ein Jahrzehnt mit Mond und dessen Agentur "Mond Entertainment" zusammen, unter anderem für die TV-Show "Schlagerboom" mit Florian Silbereisen.

Offener Brief voller Respekt

Florian Silbereisen selbst hat sich noch nicht öffentlich zu dem Todesfall geäußert. Ludwig Mond würdigte ihre Rolle in der Unterhaltungsbranche in einem offenen Brief: "Ich hatte immer Respekt vor deiner Standhaftigkeit, deinem unermüdlichen Ehrgeiz und deiner jahrzehntelangen Erfahrung. [...] Von dir kam immer ein 'Na, das kriegen wir schon hin!', wenn wir hingegen mal wieder der A***' auf Grundeis ging." An Rente sei bei ihr "ganz und gar nicht zu denken" gewesen, da ihre Leidenschaft "für die Kostüme, für die Federn, für die Show" zu groß gewesen sei. Zur genauen Todesursache machte Mond keine Angaben, deutete aber an, dass sie viel zu früh und plötzlich verstorben sei.

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Verantwortlich für die bunten Sakkos

Laut "Schlager.de" begleitete die Kostümbildnerin den 45-jährigen Florian Silbereisen seit über zwanzig Jahren. Bereits 2004, als er seine ersten TV-Shows im Ersten übernahm, kleidete sie ihn ein. Aus der Zusammenarbeit entwickelte sich über die Jahre eine Freundschaft. Sie entwarf unter anderem jene farbenfrohen Anzüge, durch die der Sänger bekannt wurde. 2020 betonte Silbereisen in einem Interview mit der "ARD Schlagerwelt", dass sie die Stoffe eigens für ihn ausgesucht habe: "Durch diese bunten Anzüge bin ich den Zuschauern aufgefallen".

Am Ende jenes Interviews richtete Florian Silbereisen zudem persönliche Worte an seine langjährige Kollegin: "Ich hab dich lieb, dein Florian."