Der Schlager-Superstar hat die Veröffentlichungspläne kurzfristig geändert und überrascht die Anhänger mit einer vorgezogenen Single-Premiere. Weil die Resonanz auf eine kurze Hörprobe ihres neuen Titels "Was hast du mit mir gemacht?" überwältigend ausfiel, erscheint der Song bereits an diesem Donnerstag und damit deutlich vor dem Albumstart.

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Ursprünglich sollte der moderne Pop-Titel erst gemeinsam mit ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum "WIR" am 4. Dezember auf den Markt kommen. Auf Instagram wandte sich Helene Fischer nun jedoch persönlich an ihre Fangemeinde und verkündete die Planänderung: "(...) ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt’s ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch: 'Was hast du mit mir gemacht?' erscheint schon morgen, um 23:59 Uhr!"

Inhaltlich widmet sich die Nummer einer hochemotionalen und überwältigenden Anziehungskraft zwischen zwei Menschen. Eine schicksalhafte Begegnung wirbelt das bisherige Leben durcheinander, lässt die Gefühle Achterbahn fahren und verändert die gesamte Welt der Liebenden.

Zeile aus dem Refrain geht im Netz viral

Besonders die eingängige Textzeile "Ich kann nicht atmen, immer wenn du nicht da bist" aus dem Refrain entwickelte sich in den sozialen Medien binnen kürzester Zeit zu einem viralen Hit, der die Sehnsucht nach Nähe auf den Punkt bringt.

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Auch produktionstechnisch setzt Fischer auf zeitgemäße Maßstäbe jenseits traditioneller Schlager-Klischees. Die Komposition verbindet treibende Disco-Beats mit radiofreundlichen Pop-Elementen und einem sofort ins Ohr gehenden Refrain.

Renommierte Produzenten hinter den Reglern

Für die Produktion zeichnen renommierte Branchenprofis wie Jules Kalmbacher und Jens Schneider verantwortlich, während Sascha "Busy" Bühren und Laura "Zauberdame" Morina dem Titel den klanglichen Feinschliff im Mix verliehen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Das spontane Vorziehen des Veröffentlichungstermins belegt einmal mehr das enge Band zwischen der Ausnahmekünstlerin und ihrer treuen Community, die den Start des Albums "WIR" im Dezember nun mit noch größerer Vorfreude erwartet.