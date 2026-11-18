TV-Star, Unternehmerin und Bodybuilderin Martina Reuter setzt ihren beispiellosen Erfolgskurs fort und kündigt ihr bereits sechstes Buch auf Instagram an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Arbeitspensum der beliebten Fernsehmoderatorin verblüfft Branchenkenner und Fans gleichermaßen, denn kaum vergeht eine Woche ohne neue Projekte, sportliche Wettkämpfe oder unternehmerische Ideen. Mit eisernem Willen wandelt Martina Reuter auf den Spuren von Arnold Schwarzenegger und beweist, wie man sportliche Disziplin mit geschäftlichem Scharfsinn verbindet.

Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sie nun voller Stolz das Buchcover, auf dem sie selbstbewusst im eleganten Kleid posiert und ihren durchtrainierten Bizeps anspannt: "Da ist es. Mein neues Buch – mein sechstes Buch. Und ich schau’s an und denk mir einfach nur: Ich bin so stolz."

"Zuerst Frau, dann Figur": Leitfaden für 365 Tage

Inhaltlich verarbeitet die Autorin ihre persönliche Transformation und liefert einen pragmatischen Jahresbegleiter für nachhaltige Veränderungen. Ein Leitsatz steht dabei über allem: "Zuerst Frau, dann Figur. Dieser Satz bedeutet mir heute mehr denn je. Weil ich auf meiner eigenen Reise gelernt habe, wie viel sich verändert, wenn ich mir selbst wieder zutraue, mein Leben in die Hand zu nehmen."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Reuter betont, dass ihr Werk nicht nur für jene Momente gedacht sei, an denen man voller Tatendrang loslegt, sondern ausdrücklich auch für jene Tage Halt bieten soll, an denen es einfach zäh läuft.

Einladung zum persönlichen Neustart

Das Werk versteht sich als Einladung zu einer 365-tägigen Reise, die bereits mit einem einzigen kleinen Schritt beginnen darf. Mit dem Aufruf "Wer drückt mit mir den Reset-Knopf?" bedankte sich die Bestsellerautorin bei ihrer stetig wachsenden Community und betonte die unbändige Kraft gegenseitiger weiblicher Unterstützung.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Der Titel ist ab sofort vorbestellbar und rechtzeitig vor dem Jahreswechsel der ideale Impulsgeber für Neujahrsvorsätze. Ihre Fangemeinde darf sich auf geballte Inspiration für ein kraftvolles neues Lebensjahr freuen.