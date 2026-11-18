Die Wiener Alm von Kesch ist mit einem neuen Standort zurück. Nach zehn Saisonen übersiedelte die beliebte Eventlocation auf das Gelände bei der Trabrennbahn Krieau im zweiten Wiener Gemeindebezirk.

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Bis Ende Jänner bietet die Wiener Alm mit ihren beiden urigen Almhütten wieder den Rahmen für Firmenweihnachtsfeiern, Jahresauftaktveranstaltungen und gesellige Abende für bis zu 200 Personen. Der Umzug wurde aufgrund von Bauarbeiten am bisherigen Standort notwendig. "Mit dem neuen Standort schlagen wir ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Wiener Alm auf. Unser Konzept bleibt dabei unverändert: Wir möchten Unternehmen einen Ort bieten, an dem gemeinsam gefeiert, gelacht und das Jahr in besonderer Atmosphäre abgeschlossen werden kann. Die alten Laubbäume rund um unsere Almhütten verleihen dem neuen Standort einen ganz eigenen Charme. Wir freuen uns sehr, hier in unsere elfte Saison zu starten", erklärt Thomas Kenyeri, Initiator der Wiener Alm und Gründer von Kesch.

Wiener Alm © Martin Steiger

Kulinarische Klassiker und alkoholfreie Alternativen

Am bekannten Hütten-Konzept mit rustikalem Ambiente ändert sich auch in der elften Saison nichts. Auf der Speisekarte finden sich bewährte Klassiker wie die Wiener Alm Platte und Kaiserschmarrn. Bei den Getränken setzt das Team neben österreichischem Bier und ausgewählten Weinen verstärkt auf alkoholfreie Alternativen wie alkoholfreien Gemischten Satz und Frizzante.

Lukas Schütz, Martin Distl, Lisa Lutnik, Mariya Lesniak, Thomas Kenyeri © Martin Steiger

Zahlreiche bekannte Gäste bei Eröffnung

Bei der offiziellen Eröffnung begrüßten die Gastgeber zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Society – darunter Ex-Goalie Helge Payer, Strong-Man Matthias Göth und Sportler Matthias Stelzmüller.

Ebenfalls unter den Gästen waren Peter Altrichter (SWATCH), Silke Rainbacher und Alexander Ludwig (Schlumberger), Anja Böhm (Verkehrsbüro), Christian Stamhammer (Österr. Lotterien)sowie Luca Wiegel (TopGolf).

Mit dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Krieau startet die Wiener Alm damit offiziell in ihre elfte Spielzeit.