Hütten-Gaudi in Wien
Promi-Ansturm bei großer Eröffnung der Wiener Alm
Bis Ende Jänner bietet die Wiener Alm mit ihren beiden urigen Almhütten wieder den Rahmen für Firmenweihnachtsfeiern, Jahresauftaktveranstaltungen und gesellige Abende für bis zu 200 Personen. Der Umzug wurde aufgrund von Bauarbeiten am bisherigen Standort notwendig. "Mit dem neuen Standort schlagen wir ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Wiener Alm auf. Unser Konzept bleibt dabei unverändert: Wir möchten Unternehmen einen Ort bieten, an dem gemeinsam gefeiert, gelacht und das Jahr in besonderer Atmosphäre abgeschlossen werden kann. Die alten Laubbäume rund um unsere Almhütten verleihen dem neuen Standort einen ganz eigenen Charme. Wir freuen uns sehr, hier in unsere elfte Saison zu starten", erklärt Thomas Kenyeri, Initiator der Wiener Alm und Gründer von Kesch.
Kulinarische Klassiker und alkoholfreie Alternativen
Am bekannten Hütten-Konzept mit rustikalem Ambiente ändert sich auch in der elften Saison nichts. Auf der Speisekarte finden sich bewährte Klassiker wie die Wiener Alm Platte und Kaiserschmarrn. Bei den Getränken setzt das Team neben österreichischem Bier und ausgewählten Weinen verstärkt auf alkoholfreie Alternativen wie alkoholfreien Gemischten Satz und Frizzante.
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Zahlreiche bekannte Gäste bei Eröffnung
Bei der offiziellen Eröffnung begrüßten die Gastgeber zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Society – darunter Ex-Goalie Helge Payer, Strong-Man Matthias Göth und Sportler Matthias Stelzmüller.
Ebenfalls unter den Gästen waren Peter Altrichter (SWATCH), Silke Rainbacher und Alexander Ludwig (Schlumberger), Anja Böhm (Verkehrsbüro), Christian Stamhammer (Österr. Lotterien)sowie Luca Wiegel (TopGolf).
Mit dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Krieau startet die Wiener Alm damit offiziell in ihre elfte Spielzeit.
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