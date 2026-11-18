Trennung
Liebes-Aus bei Sky du Mont und ORF-Moderatorin Julia
Nach fünf gemeinsamen Jahren haben Schauspieler Sky du Mont und die österreichische ORF-Moderatorin Julia Schütze ihre Beziehung beendet.
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Der 79-Jährige bestätigte das Beziehungs-Aus im Gespräch mit dem Magazin BUNTE und stellte klar, dass der Schritt ohne Feindseligkeiten vollzogen wurde: "Wir haben uns auseinandergelebt. Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut."
Dabei legte der Darsteller großen Wert darauf, die Trennungsgründe offen anzusprechen:
- Friedlicher Abschied: Die Entscheidung fiel nach einem allmählichen Entfremdungsprozess, verläuft jedoch in vollkommenem gegenseitigen Respekt.
- Selbstkritische Haltung: Er betonte ausdrücklich die eigene Rolle beim Scheitern der Partnerschaft: "Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia."
- Gestärkte Haltung: Er beschreibt sich heute als gefestigter, weniger verletzlich und mit sich selbst im Reinen.
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Verantwortung liegt bei ihm
Seinen aktuellen Lebensmittelpunkt hat der Schauspieler in Hamburg gefunden, wo er den Alltag eigenständig gestaltet. Die veränderte Lebenssituation betrachtet er mit Gelassenheit: "Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich. Ich bin im Reinen mit mir."
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