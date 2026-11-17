Er ist eine Institution in der heimischen DJ-Szene und verwandelt für seinen Geburtstags-Bash den Wiener Praterdome in eine riesige Partyzone.

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Eigentlich hat DJ Observer am 17. November seinen runden Geburtstag. Gefeiert wird aber erst so richtig am Freitag, 27. November. Dann nämlich lädt der zweifache Austrian Dance Award-Gewinner, der mittlerweile auch unter seinem Alter Ego Elian Dust an den Turntables steht, zu seinem 50er mit Fans und Freunden. Für diesen besonderen Anlass wird der Praterdome in Wien kurzerhand zur größten Birthday-Party des Landes umfunktioniert.

Obwohl "Obsi" ursprünglich gar keine so große Sause geplant hatte, entschied sich der Musiker doch noch um. "Eigentlich wollte ich nicht mehr so groß feiern, aber sag niemals nie, amoi geht's no!", erklärt der Jubilar gegenüber oe24 zu seiner großen Feier in der Bundeshauptstadt.

DJ Observer © Christopher Kropat

Internationale Top-DJs reisen nach Wien

Damit die Geburtstagsparty im Praterdome zu einem besonderen Erlebnis wird, steht DJ Observer nicht alleine hinter dem Mischpult. Gemeinsam mit nationalen DJ-Kollegen sowie den internationalen Top-DJs Cosmic Gate, bekannt vom "EDC Las Vegas", und Ruben de Ronde von "A State Of Trance" wird das runde Jubiläum in Wien gebührend gefeiert.