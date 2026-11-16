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Gute Feen für DaC

Dancer against Cancer: Kalender-Shooting im Grand Hotel Wien

René Wastler
von
Nelly und Manfred Baumann mit Lou-Anne Gleißenebner
© DaC
13 prominente Persönlichkeiten standen für den neuen "Dancer against Cancer"-Kalender von Starfotograf Manfred Baumann im Grand Hotel Wien vor der Kamera.
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Das Grand Hotel Wien ist noch bis morgen, Dienstag 17. November, Schauplatz für den 16. Dancer against Cancer (DaC) Kalender von Starfotograf Manfred Baumann. Im Mittelpunkt steht eine Botschaft, die von Herzen kommt: Jeder Mensch mit einer Krebsdiagnose braucht eine gute Fee an seiner Seite, die Mut, Hoffnung und Kraft schenkt und in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Jazz Gitti und Monika Ballwein
Jazz Gitti und Monika Ballwein © DaC

Planänderung wegen Grippenwelle

Aufgrund einer aktuellen Grippenwelle kam es gleich am ersten Shooting-Tag zu einigen Planänderungen. Nina Hartmann und Anna Kratki fielen krankheitsbedingt aus, weshalb Lou-Anne Gleißenebner-Teskey bereits am am Montag einsprang. Herby Stanonik half kurzfristig mit einem dunkelrot glitzernden Smoking als gute Fee aus.

Toni Faber und Manfred Baumann
Toni Faber und Manfred Baumann © DaC

Toni Faber wird Coverstar

Danach erschien Toni Faber im Smoking und Anzug, um die gute Fee darzustellen. Seine Aufgabe hat zwar nichts mit Feenflügeln oder Glitzerstaub zu tun, dafür aber mit Zuhören, Mutmachen und Zuversichtspenden. Genau deshalb wird Toni Faber auch das Titelblatt des CEWE DaC Kalenders 2027/28 by Starfotograf Manfred Baumann zieren.

Yvonne Rueff
Yvonne Rueff © DaC

JazzGitti setzt ein Zeichen

JazzGitti kam direkt danach zu ihrem Shooting und wünschte sich eine echte gute Fee, die Wünsche erfüllen kann, da man immer wieder Unterstützung von außen benötigt. Als Betroffene erzählte sie, dass die Erkrankung durch eine Vorsorgeuntersuchung früh erkannt wurde, ihre Bestrahlungen bereits beendet sind und es ihr gut geht. Sie möchte für andere da sein, hat bereits Kinder im Sankt Anna Kinderspital unterstützt und findet es wichtig, anderen in guten Zeiten zu helfen. Den Kreis der Feen schlossen Monika Ballwein in einem Traum in Weiß sowie DaC-Obfrau Yvonne Rueff, die im oversized Smoking ihres Mannes für die ausgefallenen Prominenten einsprang.

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Für das morgige Shooting stehen unter anderem Barbara Meier, Cesar Sampson und Reinhard Nowak vor der Kamera.

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