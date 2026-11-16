Charity-Konzert
Manager rocken die Bühne für den guten Zweck
Was vor zwei Jahrzehnten als außergewöhnliche Charity-Idee begann, hat sich längst zu einem Fixpunkt der vorweihnachtlichen Wiener Eventszene entwickelt. Die Jubiläumsausgabe setzte nun einen weiteren Höhepunkt: Insgesamt kamen beeindruckende 60.000 Euro für Licht ins Dunkel und die Sporthilfe zusammen – das bisher höchste Spendenergebnis in der Geschichte der Veranstaltung.
Vom Büro auf die Bühne
Seit 20 Jahren stehen bei diesem besonderen Charity-Format nicht berufliche Positionen, sondern musikalisches Talent, persönliche Leidenschaft und der gemeinsame Einsatz für den guten Zweck im Mittelpunkt. Managerinnen und Manager tauschen dafür ihre gewohnte Bühne gegen das Mikrofon und zeigen, dass Engagement auch abseits des Berufsalltags viele Facetten hat. Für Initiator Thomas Zanyath ist das Jubiläum ein ganz besonderer Meilenstein, den er gemeinsam mit seiner Gattin Karin über zwei Jahrzehnte hinweg kontinuierlich weiterentwickelt hat.
Prominente Unterstützung
Dreizehn Managerinnen und Manager sowie Zanyath selbst sorgten unter der Leitung von Vocal-Coach Eric Papilaya für einen rundum stimmungsvollen Abend. ORF-Anchorman Norbert Oberhauser führte gewohnt charmant durch das Programm. Auf der musikalischen Bühne begeisterte unter anderem 3x3 Basketballer Alexander Suppan mit dem Song "Alles neu" von Peter Fox, während Musikmanager Peter Pansky mit dem "Bundesbahn Blues" überraschte. Am Ende konnte Thomas Zanyath den 60.000-Euro-Scheck stolz an Mario Thaler von Licht ins Dunkel und Gernot Uhlir von der Sporthilfe übergeben.
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Prominente Gäste vor Ort
Unter den anwesenden Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Ex-Goalie Michael Konsel, das Beach-Volleyball-Erfolgsduo Dorina und Ronja Klinger, Tennis-Legende Stefan Koubek sowie Ski-Ass Hans Enn. Weiters wurden der Vorstandsvorsitzende der Wiener Städtischen Versicherung Ralph Müller, Bäckerei-Geier-Geschäftsführerin Daniela Poiger-Deltl, Nationalratsabgeordneter Peter Haubner, die Präsidentin des Senats der Wirtschaft Benita Ferrero Waldner und VBW-Geschäftsführer Franz Patay gesichtet.
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