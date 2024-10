Jetzt äußert sich eine Insiderin zu den hartnäckigen Trennungsgerüchten.

Was ist da los bei den Sussexes? Die zunehmenden Solo-Auftritte von Prinz Harry und Meghan Markle erregen die Gemüter seit einigen Wochen.

Solo-Tour für Harry

In den letzten Wochen war Harry von seiner Frau Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet getrennt, nachdem er eine Reihe von öffentlichen Auftritten in New York, London und im südlichen Afrika absolviert hatte.

Meghan bei Charity-Auftritt

Während seiner Reisen wurde Meghan nur gesehen, als sie am Wochenende an einer mit Stars besetzten Gala zugunsten des Kinderkrankenhauses in Los Angeles teilnahm und in einem auffallend roten Kleid für die Fotografen posierte.

Getrennte Wege, sie fahren zweigleisig

Doch, warum trennen sich die beiden nun für ihre öffentlichen Auftritte? Eine Quelle, die dem Paar sehr nahe steht, sagte, dass der Grund für den Soloauftritt in einer Verschiebung ihrer Unternehmungen liege. Sie meinte gegenüber dem People-Magazin: „Es ist klar, dass sich ein zweigleisiger Ansatz entwickelt.“ Ein anderer angeblicher Freund fügte hinzu: „Der Herzog und die Herzogin sind jetzt als Individuen in Schwung gekommen - nicht nur als Paar. Der Herzog scheint sich auf sein Mäzenatentum zu konzentrieren und die Herzogin auf ihren unternehmerischen Weg.“

Karrieren entwickeln sich unterschiedlich

„Die Herzogin wird sich mehr auf das Unternehmertum und die Unternehmen konzentrieren, und der Herzog wird sich weiterhin für sein gemeinnütziges Mäzenatentum einsetzen. Aber es wird gemeinsame Anstrengungen in diesen anlassbezogenen Arbeitsbereichen geben.“ Trotz all dieser Erklärung springt ein Detail ins Auge. Wenn Harry sich weiter auf seine wohltätigen Aktivitäten fokussiert, könnte es bedeuten, dass er sich ein Hintertürchen für die Rückkehr als Royal offen hält...