oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Charity

Wider die Gewalt: Star-Auflauf für guten Zweck!

Stars Redaktion
von
Ein elegant gekleidetes Paar posiert bei einem festlichen Ball in der Wiener Hofburg.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die traditionsreiche Charity-Gala "Wider die Gewalt" versammelt auch in diesem Jahr hochkarätige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft für den guten Zweck. Unter der neuen Präsidentschaft von Medienmanager Hans Mahr und Managerin Karin Zipperer setzt die renommierte Initiative ein starkes Zeichen gegen Gewalt in der Gesellschaft.
OE24 auf Google bevorzugen

Durch den festlichen Galaabend führt das bewährte Moderatorenduo Silvia Schneider und Alfons Haider, die das Publikum mit Charme und Professionalität durch ein hochkarätiges Programm begleiten.

Auf der Bühne erwartet die Gäste ein vielseitiges musikalisches Aufgebot: Rock-Ikone Reinhold Bilgeri tritt gemeinsam mit seiner Tochter Laura Bilgeri auf, während das gefeierte Janoska Ensemble sowie der musikalische Nachwuchs der Janoska Kids Next Generation für virtuose Klänge sorgen. Schlagerstar Marc Pircher, die Schick Sisters gemeinsam mit Ewald Pfleger von Opus, Musical-Doyenne Marika Lichter sowie die Formation Vienna Jukebox runden das kulturelle Programm ab.

Auch interessant

Tumor-Schock bei Patricia Blanco: Blut floss in Strömen

Giovanni Zarrella geht auf "Last Christmas"-Kritiker los

Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen

Starke Unterstützung aus Wirtschaft, Politik und Kultur

Die Gästeliste des Abends unterstreicht die breite Unterstützung der gemeinnützigen Initiative durch die heimische Elite. Neben den Vorstandsmitgliedern Stefan Hawla und Erich Valentin haben sich namhafte Persönlichkeiten wie Maria Rauch-Kallat mit Ernst Minar, Konsul Rudi Roth, Milliardärin Marie Louise Wlaschek sowie Gaston und Andrea Glock angekündigt.

Drei Personen posieren elegant gekleidet auf dem roten Teppich bei einer Kinopremiere.
Reinhold, Beatrix und Laura Bilgeri. © ViennaPress / Andreas TISCHLER

Ebenso setzen Theater-an-der-Wien-Operndirektor Peter Heilker, die Direktorin der Spanischen Hofreitschule Alexandra Kaszay, Ciro-Chefin Elisabeth Koller-Galler und Juristenverband-Präsident Alexander T. Scheuwimmer ein Zeichen gelebter Solidarität.

Breiter Schulterschluss für den Opferschutz

Aus der Unterhaltungs- und Medienszene werden unter anderem Kabarettistin Nadja Maleh, Ärztin Atousa Mastan, Pratergesellschaft-Geschäftsführer Michael Prohaska, Ralph und Raphaela Vallon, Musikproduzent Markus Spiegel sowie Schauspielerin Barbara Wussow an der Seite von Magier Nikolaus Fortelni erwartet.

Ein Mann mit Brille sitzt an einem Restauranttisch mit einem Buch und lächelt in die Kamera.
Ewald Pfleger ist auch dabei © Andreas Tischler / Vienna Press

Der Erlös des Abends fließt traditionell in gezielte Hilfsprojekte zur Gewaltprävention und Opferschutzhilfe. Mit dem Zusammenschluss von Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beweist die Gala einmal mehr ihre unverzichtbare Rolle im österreichischen Sozialkalender.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schüsse in Wiener Innenstadt: Interview mit Zeugin

Strache: Erfolg "nicht kleinreden" lassen

Korruption: Türkise sind für Volksbegehren

Hansi Hinterseer & DJ Ötzi: Stars feiern auf Gut Aiderbichl

Alarm in Italien: 120 Frauenmorde 2023

Blaues Wahl-Debakel: FPÖ-Chef Hofer angezählt?

Kaffeesiederball 2027: Julius Meinl präsentiert die Damenspende

Mausi Lugner: Gansl-Party nach Worseg-OPs

Wider die Gewalt: Star-Auflauf für guten Zweck!

Rubey & Schwarz schließen ihr "Restaurant"