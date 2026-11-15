Charity
Wider die Gewalt: Star-Auflauf für guten Zweck!
Durch den festlichen Galaabend führt das bewährte Moderatorenduo Silvia Schneider und Alfons Haider, die das Publikum mit Charme und Professionalität durch ein hochkarätiges Programm begleiten.
Auf der Bühne erwartet die Gäste ein vielseitiges musikalisches Aufgebot: Rock-Ikone Reinhold Bilgeri tritt gemeinsam mit seiner Tochter Laura Bilgeri auf, während das gefeierte Janoska Ensemble sowie der musikalische Nachwuchs der Janoska Kids Next Generation für virtuose Klänge sorgen. Schlagerstar Marc Pircher, die Schick Sisters gemeinsam mit Ewald Pfleger von Opus, Musical-Doyenne Marika Lichter sowie die Formation Vienna Jukebox runden das kulturelle Programm ab.
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Starke Unterstützung aus Wirtschaft, Politik und Kultur
Die Gästeliste des Abends unterstreicht die breite Unterstützung der gemeinnützigen Initiative durch die heimische Elite. Neben den Vorstandsmitgliedern Stefan Hawla und Erich Valentin haben sich namhafte Persönlichkeiten wie Maria Rauch-Kallat mit Ernst Minar, Konsul Rudi Roth, Milliardärin Marie Louise Wlaschek sowie Gaston und Andrea Glock angekündigt.
Ebenso setzen Theater-an-der-Wien-Operndirektor Peter Heilker, die Direktorin der Spanischen Hofreitschule Alexandra Kaszay, Ciro-Chefin Elisabeth Koller-Galler und Juristenverband-Präsident Alexander T. Scheuwimmer ein Zeichen gelebter Solidarität.
Breiter Schulterschluss für den Opferschutz
Aus der Unterhaltungs- und Medienszene werden unter anderem Kabarettistin Nadja Maleh, Ärztin Atousa Mastan, Pratergesellschaft-Geschäftsführer Michael Prohaska, Ralph und Raphaela Vallon, Musikproduzent Markus Spiegel sowie Schauspielerin Barbara Wussow an der Seite von Magier Nikolaus Fortelni erwartet.
Der Erlös des Abends fließt traditionell in gezielte Hilfsprojekte zur Gewaltprävention und Opferschutzhilfe. Mit dem Zusammenschluss von Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beweist die Gala einmal mehr ihre unverzichtbare Rolle im österreichischen Sozialkalender.
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