Rubey & Schwarz schließen ihr "Restaurant"

Dienstag: Dernière für das Kult-Programm im Wiener Stadtsaal

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Halluzinogenes Azteken-Salbei, ein trauriger Ballett-Clown und die im Kärntner Dialekt agierende Nazi-Eichhörnchen vulgo "Reichshörnchen", die auch den Gabalier-Song Hulapalu einfordern - Manuel Rubey und Simon Schwarz liefern seit Jänner 2024 mit dem grandiosen Kabarett-Programm "Das Restaurant" ein wahnwitziges Pointen-Feuerwerk auf mehreren Meta-Ebenen.

Simon Schwarz und Manuel Rubey haben auf der Bühne schwer miteinander zu kämpfen. © Ernesto Gelles

Jetzt fällt der Vorhang. Am Dienstag (17. November) steigt im Wiener Stadtsaal, also dort wo einst auch die Premiere erfolgte, die Dernière. Ein letztes Mal wird auch Hollywood-Star Christoph "Chrissy-Cheesy‘" Waltz mit viel "Tschaka Tschaka" eingekocht.

Neue Gags: Am 7. Jänner kommt das neue Programm "Liebe" im Stadtsaal zur Premiere. © Stadtsaal

Ab 7. Jänner legen Schwarz und Rubey mit dem neuen Programm "Liebe" nach. Die Premiere steigt natürlich im Wiener Stadtsaal.