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Kabarett-Finale

Rubey & Schwarz schließen ihr "Restaurant"

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer in einer Profi-Küche, einer mit einem Tablett rotem Gemüse, der andere mit Fleischstück.
© Pertramer
Dienstag: Dernière für das Kult-Programm im Wiener Stadtsaal
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Halluzinogenes Azteken-Salbei, ein trauriger Ballett-Clown und die im Kärntner Dialekt agierende Nazi-Eichhörnchen vulgo "Reichshörnchen", die auch den Gabalier-Song Hulapalu einfordern - Manuel Rubey und Simon Schwarz liefern seit Jänner 2024 mit dem grandiosen Kabarett-Programm "Das Restaurant" ein wahnwitziges Pointen-Feuerwerk auf mehreren Meta-Ebenen.

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Zwei Männer auf einer dunklen Bühne, einer umarmt den anderen von hinten am Hals.
Simon Schwarz und Manuel Rubey haben auf der Bühne schwer miteinander zu kämpfen. © Ernesto Gelles

Jetzt fällt der Vorhang. Am Dienstag (17. November) steigt im Wiener Stadtsaal, also dort wo einst auch die Premiere erfolgte, die Dernière. Ein letztes Mal wird auch Hollywood-Star Christoph "Chrissy-Cheesy‘" Waltz mit viel "Tschaka Tschaka" eingekocht.

Karikatur von zwei Männern, die mit den Händen ein Herz formen, darüber steht „LIEBE“ in goldenen Luftballon-Buchstaben.
Neue Gags: Am 7. Jänner kommt das neue Programm "Liebe" im Stadtsaal zur Premiere. © Stadtsaal

Ab 7. Jänner legen Schwarz und Rubey  mit dem neuen Programm "Liebe" nach. Die Premiere steigt natürlich im Wiener Stadtsaal.

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