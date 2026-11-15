Kaffeesiederball 2027: Julius Meinl präsentiert die Damenspende

Im Wiener Künstlerhaus wurde der neue Julius Meinl Kunstfächer enthüllt: Das Kunstwerk von Léna Fürjesi dient beim kommenden Wiener Kaffeesiederball als traditionsreiche Damenspende.

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Am Freitag, 22. Jänner 2027, geht der traditionsreiche Wiener Kaffeesiederball über die Bühne. Bereits im Vorfeld präsentierten das Kaffeeunternehmen Julius Meinl und die Ballorganisation im Wiener Künstlerhaus die offizielle Damenspende für die kommende Veranstaltung: den exklusiven Julius Meinl Kunstfächer.

Hommage an die Kaffeesiederinnen

Gestaltet wurde das Sammlerstück von der Künstlerin Léna Fürjesi, die ihren Entwurf als Würdigung starker Frauen und der Wiener Kaffeesiederinnen anlegte. Das zentrale Bildmotiv stellen zwei weibliche Silhouetten dar, die den Bogen zwischen zeitgenössischer Kunst und traditionsreicher Kaffeehauskultur spannen.

Léna Fürjesi © Andi Bruckner

Prominente Gäste im Künstlerhaus

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Mode folgten der Einladung zur feierlichen Enthüllung: Opernsänger und Kulturmanager Daniel Serafin, Opernsänger Clemens Unterreiner, Model und GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey, Künstler Javier André Greschitz De La Cruz

Model und GNTM-Gewinnerinnen Martina und Lou-Anne Gleißenebner-Teskey © Andi Bruckner

Motto im Zeichen der Freiheit

Der bevorstehende Ballabend steht unter dem Leitspruch "Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet". Mit diesem Fokus rückt das Event neben der klassischen Kaffeehaustradition insbesondere den gesellschaftlichen Beitrag von Frauen in den Mittelpunkt des Geschehens.