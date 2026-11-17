Die alljährliche Benefizgala des Vereins Wider die Gewalt lockte zahlreiche Gäste ins Wiener MuTh und stand ganz im Zeichen eines Führungswechsels.

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Der mittlerweile traditionelle "Bunte Abend" bot auch in diesem Jahr ein vielseitiges Programm aus unterschiedlichen Unterhaltungsgenres für die Wiener Society, Musikfans und Unterstützerinnen sowie Unterstützer. Im Mittelpunkt stand zudem die designierte neue Vereinsspitze rund um Mag. Karin Zipperer und Prof. Hans Mahr. Da Mag. Karin Zipperer jedoch aufgrund einer Grippe das Bett hüten musste, trat Hans Mahr alleine auf die Bühne. Geschäftsführerin Marika Lichter begrüßte das neue Führungsduo herzlich und zeigte sich voller Vorfreude auf neue Ideen und Impulse für die künftige Arbeit.

Marika Lichter und Hans Mahr © Andreas Tischler / Vienna Press

Kabarett und Musik zum Auftakt

Den musikalischen Startschuss gaben die drei Damen der Vienna Jukebox, bevor Publikumsliebling Caroline Athanasiadis mit einem Auszug aus ihrem Soloprogramm für Lacher sorgte. Auch Marc Pircher begeisterte seine zahlreichen Fans im Saal und präsentierte seinen aktuellen Hit "Wie ein Känguru". Für frischen Wind sorgte der Newcomer Karl und Band, der das jüngere Publikum mit Wiener Schmäh, Indie-Pop-Gitarrenklängen und gefühlvollen Geschichten überzeugte. Anschließend gab Laura Bilgeri Kostproben aus ihrem jazzigen Album zum Besten und sang gemeinsam mit ihrem Vater Reinhold das Duett "For Sentimental Reasons". Den Abschluss vor der Pause übernahm der Rock Professor mit seinen Hits.

Laura Bilgeri mit Papa Reinhold © Andreas Tischler / Vienna Press

Nachwuchs erobert die Wiener Bühne

Nach der Pause setzte das international erfolgreiche Janoska Ensemble das Programm mit seinem unverwechselbaren "Janoska Style" fort. Gleichzeitig brachten die Musiker ihre eigenen Herausforderer mit: Bei "Janoska Kids – Next Generation" standen die neun Kinder der Ensemble-Mitglieder im Alter von acht bis sechzehn Jahren auf der Bühne und führten die Familientradition in sechster Generation fort. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Marika Lichter präsentierten die Musiker zudem den Song "Someone to Watch Over Me" in einer besonderen wienerischen Version.

Caroline Athanasiadis und Marc Pircher © Andreas Tischler / Vienna Press

Starker Abschluss mit Frauenpower

Im weiteren Verlauf des Abends sorgte die Kabarettistin Isabell Pannagl mit Auszügen aus ihrem aktuellen Programm für Unterhaltung mit Haltung. Den krönenden Schlusspunkt der Benefizgala setzten schließlich die Schick Sisters. Die drei Schwestern Katharina, Christine und Veronika, die unter dem Motto "Ein Klang. Eine Familie." auch international bis nach New York Erfolge feiern, rundeten den vielseitigen Unterhaltungsabend im Wiener MuTh musikalisch ab.

Christina Lugner und Ernst Minar © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste

Maria Rauch-Kallat, Ernst Minar und Atousa Mastan © Andreas Tischler / Vienna Press

Den gelungenen Abend und die anschließende Aftershow-Party genossen unter anderem Mr. John Harris Ernst Minar, Hofreitschulen-Direktorin Alexandra Kaszay, Szene-Mausi Christina Lugner, Kabarettistin Nadja Maleh, Promi-Ärztin Atousa Mastan, Mode-Guru Wolfgang Reichl, Schauspielerin Barbara Wussow mit Sohn Nikolaus Fortelni.