Zweites Shooting
Finale für den "Dancer against Cancer"-Kalender
Das Wiener Grand Hotel Wien ist auch am Dienstag, den 17. November, Schauplatz für den 16. Dancer against Cancer (DaC) Kalender von Starfotograf Manfred Baumann. Im Mittelpunkt steht eine Botschaft, die von Herzen kommt: Jeder Mensch mit einer Krebsdiagnose braucht eine gute Fee an seiner Seite, die Mut, Hoffnung und Kraft schenkt und in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Große Namen vor der Kamera
Nachdem bereits am Montag prominente Models wie Kult-Star Jazz Gitti, Sängerin Monika Ballwein oder Dompfarrer für Yvonne Rueffs Charity-Projekt vor der Kamera standen, waren es am Dienstag unter anderem Topmodel Barbara Meier, Rock'n'Roller Andy Lee Lang, Sänger Cesar Sampson und Model Katharina Van de Sandt die in die Rolle der guten Feen schlüpften.
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Man darf also schon auf das fertige Werk gespannt sein, auf dem Toni Faber das Cover-Model sein wird.
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