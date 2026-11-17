Nachdem der Antrag auf Absetzung des Vorstands der Lugner-Privatstiftung im Mai abgewiesen wurde, hob das Oberlandesgericht diese Entscheidung jetzt auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es war im Juni 2025, als Simone Lugner und ihr Anwalt Florian Höllwarth den Antrag auf Absetzung des Vorstands der Lugner-Privatstiftung einbrachten. "Der Stiftungsvorstand habe laut Lugner wesentliche Pflichten nicht erfüllt, weshalb ein gerichtliches Vorgehen notwendig geworden sei", hieß es damals. Eingebracht wurde der Antrag damals als Antwort auf die angedrohte Räumungsklage.

Es dauerte knapp ein Jahr, bis über den Antrag entschieden wurde. Im Mai folgte der Rückschlag für Simone. Simones Antrag wurde vom Gericht abgewiesen. Eine bittere Schlappe im Rechtsstreit rund um das Wohnrecht in der Döblinger Villa. "Es stimmt. Das Gericht hat gegen mich entschieden", erzählt Simone damals im oe24-Talk. Sie behielt sich aber vor, gegen die Abweisung des Antrags Berufung einzulegen, was sich auch tat.

Simone Lugner und ihr Anwalt im Gericht © oe24.TV

Überraschende Wende

Jetzt bekam Simone vom Oberlandesgericht recht. Es war unrichtig, dass der Antrag abgewiesen wurde und dem Rekurs wurde jetzt stattgegeben. Somit geht der Antrag zurück ans Gericht und es kann zum Prozess gegen den Vorstand der Lugner-Stiftung kommen. Ein kleiner Sieg im großen Erbstreit für Simone Lugner. Auf oe24-Anfrage wollte sich Simone zu den aktuellen Entwicklungen nicht äußern. "Über Prozesse jeglicher Art spreche ich nicht (mehr), solange sie nicht abgeschlossen sind", erklärte sie in einem knappen Statement.

Es ist der zweite kleine Sieg im großen Streit für Simone. Im Sommer gewann sie gegen die Klage auf 14.000 Euro Reparaturkosten für den Firmen-BMW, mit dem sie einen Unfall baute. Sie musste damals nur den von ihr verursachten Schaden begleichen.

Simone mit Anwalt Florian Höllwarth und Gegenseite-Anwalt Markus Tschank © Hersteller

Damit wird im Erbstreit und den Streit um das Wohnrecht ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Eine Einigung scheint jedenfalls weiterhin nin weiter Ferne. Während die Lugner-Stiftung ihr Angebot auf 4,1 Millionen Euro nachgebessert hat, ging auch Simone mit ihren Forderungen etwas zurück. Sie würde vier Millionen akzeptieren, wenn sie zusätzlich 12.000 Euro im Monat als Apanage auf Lebenszeit bekommt. Wenn man für diese Spanne rund 40 Jahre annimmt, würde Simone somit eine Gesamtsumme von zehn Millionen bekommen.

Ein Wiedersehen der Kontrahenten vor Gericht wird es am 18. Dezember geben, wenn der Prozess in die nächste Runde geht