Kikeriki! Hahn "Luigi" kräht sich in Schwarzenbach zum Sieger

Die schrille Hahnen-Show im Bezirk Wiener Neustadt ging am Sonntag mit über hundert Tieren über die Bühne.

In der niederösterreichischen Gemeinde Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt) ging es am Sonntag lautstark zur Sache: Beim traditionellen Hähnewettkrähen gaben die rund 100 gefiederten Teilnehmer alles, um sich stimmlich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

© Facebook/Unser Schwarzenbach ×

Gekräht wurde in zwei Etappen zu je einer Stunde, wobei 30 Jury-Mitglieder aufmerksam alle Rufe zählten und notierten. Den Titel holte sich am Ende Hahn "Luigi" mit unglaublichen 181 Krähern in der Gesamtwertung. Nach dem großen Finale kehrten die kleinen Stars zurück in ihre Ställe.

© Facebook/Unser Schwarzenbach ×

Beim ersten Event 2016 waren gerade einmal acht Hähne am Start, heuer waren es mehr als zwölfmal so viele. "Ich glaube, sie feuern sich gegenseitig an", erklärte Organisator Bernd Rehberger im ORF. Hennen waren nämlich keine zugegen, die die Hähne mit ihren Rufen beeindrucken hätten können. "Der Hahn würde nicht krähen, wenn er sich nicht wohlfühlen würde", so Rehberger.